- Operazioni contro gruppi di contrabbando in cinque regioni tedesche

Varie regioni federali stanno attualmente eseguendo raid contro un presunto sindacato di trafficanti di esseri umani. In totale, 19 luoghi in Turingia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia-Anhalt sono coinvolti, secondo un portavoce della Polizia Federale. L'attenzione principale è su Jena in Turingia. In precedenza, MDR aveva reso noto questo.

Mandati di arresto sono stati emessi contro tre siriani e due iracheni, ha continuato il portavoce. In totale, le indagini si concentrano su 18 sospetti, dai conducenti a quelli di livello dirigenziale. Sono accusati di aver trasportato almeno 140 persone lungo la rotta dei Balcani occidentali nel 2023 e nel 2024.

A Jena, le persone erano ospitate in un appartamento per le attività di contrabbando. Secondo il portavoce, è stato utilizzato un metodo noto come "Hawala Banking" per i pagamenti. Questo metodo di pagamento non ufficiale comporta il trasferimento di contanti attraverso intermediari.

Gli investigatori sono riusciti a rintracciare il gruppo dopo che diversi trasportatori erano stati fermati lungo la rotta dei Balcani occidentali. Da questi singoli casi, è stata scoperta l'operazione più ampia, ha spiegato il portavoce della Polizia Federale. La procura della Repubblica di Gera sovrintende all'indagine.

Più precisamente, la polizia ha eseguito perquisizioni a Jena, Sondershausen, Nordhausen e Bad Sulza in Turingia, a Lübeck in Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg, Krefeld nella Renania Settentrionale-Vestfalia e Zeitz in Sassonia-Anhalt.

La Polizia Federale ha annunciato che "Si aggiungeranno ulteriori informazioni" all'indagine in corso, poiché sono state scoperte ulteriori prove di attività di riciclaggio di denaro. Ciò è stato scoperto durante i raid contro il sindacato di trafficanti di esseri umani, con l'uso del "Hawala Banking" come metodo di pagamento che si è rivelato un elemento chiave.

