- Operazione su larga scala contro i trafficanti di contrabbando in cinque regioni tedesche

Dalle prime luci dell'alba, le autorità hanno condotto raid in diverse territori federali, prendendo di mira un sospetto sindacato di traffico di esseri umani. In totale, 19 luoghi in Turingia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia-Anhalt sono coinvolti, secondo un portavoce della Polizia Federale. Il focus principale è su Jena, in Turingia, dove i rapporti precedenti suggeriscono che si trovi il cuore dell'operazione.

Mandati sono stati emessi contro tre siriani e due iracheni, ha rivelato ulteriormente il portavoce. In totale, 18 sospetti, dai conducenti a quelli a livelli più alti di organizzazione, sono sotto indagine. Sono sospettati di aver contrabbandato oltre 140 individui lungo la rotta dei Balcani occidentali nel 2023 e nel 2024.

Operazione di Polizia su Large-Scale con 340 Agenti

Un totale di 340 agenti delle forze dell'ordine sono stati inviati. A Jena, sono state coinvolte anche le unità speciali della polizia federale a causa di potenziali minacce da parte di uno dei sospetti. Tuttavia, non è chiaro se il sospetto fosse in possesso di armi durante il raid.

Si presume che i furgoncini siano stati utilizzati come mezzi di trasporto per il contrabbando. Inizialmente, gli individui erano ospitati in un appartamento a Jena. Si ipotizza che sia stato utilizzato un sistema di "hawala banking" per i pagamenti, in cui i fondi vengono trasferiti attraverso intermediari.

Le indagini sono state avviate dopo che diversi furgoncini sono stati fermati sulla rotta dei Balcani occidentali. Il portavoce della Polizia Federale ha notato che questi singoli casi hanno portato all'operazione più ampia. L'ufficio del procuratore di stato di Gera sta conducendo le indagini.

La Turingia come Hub per i Presunti Capi

In particolare, sono stati presi di mira luoghi a Jena, Sondershausen, Nordhausen, Bad Sulza in Turingia, Lübeck in Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg, Krefeld in Renania Settentrionale-Vestfalia e Zeitz in Sassonia-Anhalt.

Si presume che i capi dell'operazione siano stati stanziati a Jena e Sondershausen. Gli appartamenti dei conducenti sono stati perquisiti a Lübeck, Vaihingen e Krefeld. A Zeitz, il principale obiettivo era un banchiere hawala.

Il sindacato di traffico di esseri umani sotto indagine è accusato di aver facilitato la migrazione, con oltre 140 individui contrabbandati lungo la rotta dei Balcani occidentali nel 2023 e nel 2024. Si presume che i presunti capi dell'operazione operino dalla Turingia, specificamente a Jena e Sondershausen.

Leggi anche: