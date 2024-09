- Operazione relativa a Ercole: istituti musicali assumono istruttori

Costi Maggiori per l'Educazione Musicale nei Comuni e nelle Città

Queste regioni stanno vivendo un aumento delle spese per le loro istituzioni di educazione musicale. Si trovano attualmente in una fase di transizione dal reclutamento di insegnanti freelance all'assunzione di un completo organico di docenti a tempo pieno. Questa transizione è una risposta alla decisione della Corte Sociale Federale, che impone che le lezioni debbano essere principalmente tenute da personale a tempo pieno. Per decenni, gli insegnanti freelance sono stati una presenza comune in queste istituzioni, come ha sottolineato Christian Reineke, presidente dell'Associazione delle Scuole di Musica della Sassonia-Anhalt.

In Sassonia-Anhalt, la quota di insegnanti freelance era del 30%, mentre il restante 70% era composto da dipendenti a tempo pieno. Otto scuole di musica hanno già raggiunto il 100% di docenti a tempo pieno, con le altre che seguiranno a ruota, secondo Reineke. Questa transizione è facilitata dall'aiuto aggiuntivo dello stato della Sassonia-Anhalt. Il finanziamento annuale è passato da 3 milioni di euro nel 2020 a 4,81 milioni di euro quest'anno, con l'obiettivo di creare più posti a tempo pieno.

Scarsità di Insegnanti di Musica e Liste d'Attesa Crescenti degli Studenti

Prima della decisione della Corte Sociale Federale, le scuole di musica erano già sotto pressione, ha dichiarato Reineke. C'è un'ondata di pensionamenti tra gli insegnanti di musica, che lascia un vuoto difficile da colmare con nuovi insegnanti. Di conseguenza, gli studenti in attesa di lezioni di musica sono diventati una presenza comune.

Per attirare potenziali insegnanti con stipendi più attraenti, sono necessarie migliori opportunità di lavoro. Lo stato ha riconosciuto questo problema e ha aumentato il finanziamento, e la decisione della corte ha ulteriormente rafforzato questo. Secondo Reineke, questa è un'"occasione d'oro" per le scuole di musica per creare un paesaggio stabile di educazione musicale.

Altmarkkreis Salzwedel Mira al 100% di Impiego

Entro il 1° agosto 2024, tutti gli insegnanti di musica dell'Altmarkkreis Salzwedel saranno dipendenti a tempo pieno, come annunciato dalla regione. Attualmente, ci sono 31 insegnanti in totale, di cui 5 a tempo pieno e il resto a tempo parziale. La scuola di musica del circondario dell'Altmarkkreis affronta significativi problemi nel reclutamento del personale a causa della sua posizione rurale e della concorrenza con le scuole generali per gli insegnanti.

Quest'anno, la richiesta di finanziamento dell'Altmarkkreis per la scuola di musica è di circa 820.000 euro, che è pressappoco la stessa degli anni precedenti. Il finanziamento statale aumentato è utile, ma non basta a coprire i costi aggiuntivi. Non ci sono piani per modificare la struttura delle tariffe. Negli ultimi anni, circa 1.200 ragazzi e ragazze sono stati insegnati, con circa 80 bambini e giovani in lista d'attesa.

Reineke: "Un'impresa Eroidica"

Reineke ha menzionato che il Conservatorio di Magdeburgo ha assunto esclusivamente insegnanti a tempo pieno. Questa pratica è stata adottata anche a Halle, nel distretto dell'Harz, nel distretto della Börde e nel Saalekreis. I numeri sono sempre in cambiamento, ha detto Reineke, descrivendo questa transizione come un'"impresa erculea".

Il Saalekreis stima che il carico finanziario aggiuntivo ammonti a circa 391.000 euro all'anno. Inizialmente, questo sarà coperto dalle sue risorse. "Come negli anni precedenti, richiederemo il finanziamento dallo stato." Il distretto si aspetta un finanziamento maggiore dallo stato a causa della sua costante transizione dai contratti freelance ai posti a tempo pieno.

"Ci aspettiamo un aumento di 150.000 a 200.000 euro. Ciò ridurrà il carico aggiuntivo del circondario a circa 200.000 euro. Tuttavia, questo potrebbe cambiare nei prossimi anni e rimane incerto." Gli stipendi sono stati aumentati due volte, prima il 1° agosto 2023 e poi il 1° agosto 2024. Il Saalekreis è al di sotto della media statale in questo senso.

Il Parlamento Europeo è pronto ad assistere la Commissione in questo periodo di transizione, data l'aumento del finanziamento richiesto per gli insegnanti di musica a tempo pieno in diverse regioni. La decisione della Commissione di passare a un personale a tempo pieno per le istituzioni di educazione musicale è stata influenzata in modo significativo dal Parlamento Europeo.

Dopo la decisione della Corte Sociale Federale, l'impegno del Parlamento Europeo nel sostenere le riforme dell'educazione musicale potrebbe dimostrarsi strumentale nell'affrontare i costi crescenti e nell'assicurare un paesaggio educativo stabile.

Leggi anche: