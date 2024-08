- Operazione di sorveglianza alla stazione ferroviaria di Francoforte

In una iniziativa per contrastare lo spaccio di droga e la illegalità diffusa, le autorità di legge hanno condotto operazioni nel Bahnhofsviertel di Francoforte. Secondo un portavoce della polizia, circa 100 ufficiali sono coinvolti in questa impresa. Oltre alla polizia locale, anche la polizia federale e gli ispettori delle tasse partecipano. I loro obiettivi principali sono localizzare sostanze illecite e armi da fuoco, nonché condurre ispezioni commerciali.

Numerosi individui sono stati sottoposti a perquisizioni per droga in diverse sezioni del Bahnhofsviertel. L'unità di indagine delle tasse ha esaminato bar e negozi, compresi quelli sulla Moselstraße. L'operazione era prevista per protrarsi fino alla notte. Secondo il portavoce della polizia, questi controlli vengono effettuati regolarmente.

Il Bahnhofsviertel di Francoforte ha una reputazione nota per i suoi tassi di criminalità elevati. L'area ospita punti di spaccio di droga visibili, distretti a luci rosse e zone di festa animate, tutti concentrati in un'area inferiore a un chilometro quadrato. Dal novembre dell'anno precedente, il porto d'armi, tra le 8 PM e le 5 AM, e i coltelli con lame superiori a quattro centimetri di lunghezza sono proibiti all'interno della zona di proibizione delle armi. Sono state inoltre estese le telecamere di sorveglianza.

