- Operatore non autorizzato di un camion lungo 130.000 chilometri: autista senza patente arrestato

La polizia stradale ha intercettato un camionista a lunga percorrenza che aveva guidato senza una licenza di guida valida per diversi mesi, coprendo una notevole distanza di 130.000 chilometri con il suo autoarticolato. Gli agenti del competente Ufficio Federale per la Logistica e la Mobilità hanno fermato l'autoarticolato durante un pattugliamento sull'A44 vicino a Paderborn: stava viaggiando a una velocità non autorizzata di 110 chilometri orari in una zona a 80 km/h, come confermato dalla polizia.

Durante l'ispezione del veicolo in un'area di sosta per camion, gli agenti hanno scoperto che il 40enne alla guida non aveva una patente valida da nove mesi. Tuttavia, il sistema di logistica elettronica del veicolo ha rivelato che non si era lasciato scoraggiare da questo ostacolo: aveva guidato il veicolo per 189 giorni e aveva anche violato i periodi di riposo obbligatori. Inoltre, l'ispezione annuale obbligatoria del veicolo, nota come TÜV, era scaduta.

Di conseguenza, le autorità stanno attualmente indagando sul conducente e sulla società che lo ha assunto per il loro possibile coinvolgimento in questa attività illecita.

La polizia ha supportato le indagini delle autorità, trovando anche prove delle azioni illecite del conducente. Tra le presunte violazioni del conducente c'è il fatto di aver guidato senza una patente valida, notato dalla polizia durante un normale controllo del traffico.

