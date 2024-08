- Opera nel regno dell'ambiguità.

In gennaio, la leggenda del cinema Nicole Eggert (52), ex star di "Baywatch", ha condiviso di essere stata diagnosticata con il cancro al seno a dicembre 2023. Attualmente, si sente "bene" di nuovo, come ha condiviso con la rivista "People". "Sono un po' in una zona di limbo, ho completato la mia terapia, sto solo aspettando ulteriori test e spero nella chirurgia", ha detto alla premiere di "After Baywatch: Momenti al sole" a Los Angeles il 26 agosto.

La sfida particolare del viaggio di Nicole Eggert

Durante il suo intervento, Eggert ha anche parlato dell'aspetto più difficile dei suoi ultimi mesi. "Si passa molto tempo ad aspettare, e questo è qualcosa di cui non ero veramente consapevole e che nessuno discute veramente", ha espresso. "Ma il limbo è il più difficile, perché non si sa mai cosa sta succedendo. Quando sono in terapia, mi sento come se stessi facendo qualcosa."

L'attesa è stata particolarmente "fastidiosa", ha ammesso. Ha trovato conforto "in molta meditazione". Ha anche cercato l'aiuto di uno sciamano. "Farò qualsiasi cosa, qualsiasi cosa possa fare. Se faccio una passeggiata o medito - proverò qualsiasi cosa per distrarmi", ha detto Eggert mentre partecipava alla premiere di LA con i capelli biondi platino corti.

La sua principale fonte di motivazione

Le sue figlie Dilyn (25) e Keegan (13) hanno giocato un ruolo significativo nel mantenere alto il morale di Eggert. Hanno gestito la diagnosi "bene" e non le hanno riservato un trattamento speciale. "Hanno reso le cose vivaci. E ho davvero apprezzato questo in entrambe. Entrambe hanno agito come se nulla stesse cambiando. Come se i giorni proseguissero normalmente", ha condiviso.

Inoltre, la nuova serie documentaristica "Baywatch", in cui Eggert ha partecipato e co-prodotto, è stata una "grande distrazione". "Ha servito come un forte incentivo per me, non solo per concentrarmi sulla mia salute. Mi ha dato una ragione", ha aggiunto.

Nicole Eggert ha interpretato il personaggio della bagnina Summer Quinn nella serie TV "Baywatch" dal 1992 al 1994. Ha anche apparso nel film per la TV "Baywatch - Wedding in Hawaii" nel 2003. La serie documentaristica "After Baywatch" presenta ex star della serie cult, con materiale dietro le quinte inedito rivelato.

Nonostante il periodo di attesa sia stata la parte più difficile del suo viaggio contro il cancro, Nicole Eggert ha trovato motivazione nel affrontarlo con diverse distrazioni come la meditazione e cercare l'aiuto di uno sciamano. La sua principale fonte di supporto e motivazione è venuta dalle sue figlie Dilyn e Keegan, che hanno gestito la diagnosi con resilienza e hanno mantenuto le cose vivaci, permettendo loro di continuare come al solito.

Leggi anche: