OpenDa protegge Lipsia dal tormento dei pagani perseguitati

RB Leipzig temporaneamente in vetta alla Bundesliga per alcune ore. La squadra ottiene una vittoria per 1-0 contro il 1. FC Heidenheim grazie alla rete di Lois Openda. Il successo arriva come risposta alla sconfitta in Champions League.

Leipzig rimane imbattuto nella sua attuale campagna Bundesliga, dimostrando resilienza dopo la sconfitta contro la Juventus Turin in Champions League. Sotto la guida dell'allenatore Marco Rose, Leipzig ha ottenuto una vittoria per 1-0 (0-0) contro il 1. FC Heidenheim, ulteriormente consolidando la sua posizione tra i migliori. Il calciatore belga Lois Openda ha segnato l'unica rete per Leipzig al 59', con la squadra che ha migliorato il suo gioco nella seconda metà.

Quattro giorni prima, Leipzig aveva perso un vantaggio di 2-1 contro la Juve ai tempi supplementari, finendo per perdere con il punteggio di 2-3. Nella Europa League, Leipzig si trova già sotto pressione. Tuttavia, in campionato, le sue fortune sono cambiate in meglio. Con 14 punti, Leipzig ora è in testa alla classifica, mentre Heidenheim è a cinque punti di distanza a metà classifica.

Come al solito per Heidenheim nelle settimane in cui partecipa anche a competizioni internazionali, l'allenatore Frank Schmidt ha effettuato importanti cambiamenti nella formazione iniziale dopo la vittoria per 2-1 contro l'Olimpija Ljubljana nella Conference League. Gli ospiti hanno cercato di contenere gli attacchi di Leipzig nella prima metà, una strategia che ha funzionato bene nella prima parte della partita.

Goal annullato dal VAR

I momenti salienti della prima metà sono stati pochi. Openda di Leipzig ha mancato un'occasione di testa (4') e ha mirato troppo in alto con un'altra testa (43'). Il compagno di attacco Benjamin Sesko non è riuscito a piazzare il suo tiro all'interno dei pali (33'), mentre la migliore occasione di Leipzig si è materializzata poco prima della fine del primo tempo, quando Xavi Simons non è riuscito a superare Kevin Müller di FCH dopo una serie di passaggi intelligenti (42').

Il portiere ospite Peter Gulacsi ha incontrato poche difficoltà nella prima fase. La partita è stata caratterizzata da sfide intense e da un ritmo rilassato.

Dopo la ripresa, Leipzig ha aumentato la pressione e ha trascorso molto tempo nella metà campo di Heidenheim. Sesko ha cercato di segnare che sembrava essere il goal vincente per Leipzig dopo un calcio di punizione del nazionale David Raum (52'). Tuttavia, l'arbitro Sascha Stegemann ha rivisto l'incidente su suggerimento del video assistente e ha annullato il goal - Orban di Leipzig è stato penalizzato per aver commesso fallo su Mainka di Heidenheim, impedendogli di bloccare il colpo di testa di Sesko. Pochi istanti dopo, gli ospiti hanno finalmente segnato: Antonio Nusa ha creato un'occasione sulla fascia destra, permettendo a Openda di segnare con un potente tiro nell'angolo. Leipzig meritava il goal, ma ha acceso una nuova determinazione nella squadra di Heidenheim.

Jan Schöppner ha colpito la traversa (68'), e il portiere di Leipzig Gulacsi ha fatto

