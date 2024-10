OpenAI ha recentemente ottenuto un notevole impulso finanziario.

Attualmente, mentre OpenAI si sta trasformando da un laboratorio di ricerca no-profit a un colosso dell'IA a scopo di lucro, è il momento di esaminare l'azienda e il suo team di leadership, noto per la sua brillantezza intellettuale, anche se a volte caotica. Se accettiamo l'idea di OpenAI che l'IA superiore all'intelligenza umana è inevitabile e che loro sono l'entità migliore per impiegarla, allora è il momento di porci la vecchia domanda degli affari: Davvero?!

Di recente, OpenAI, la società dietro ChatGPT, ha annunciato un round di investimento privato da 6,6 miliardi di dollari, il più grande della storia di Silicon Valley, che ha valutato l'azienda giovane 157 miliardi di dollari. Nonostante un percorso poco chiaro verso la redditività, simile a società pubbliche con valutazioni simili come Goldman Sachs e Pfizer.

Questo enorme round di finanziamento include, secondo quanto riferito, grandi nomi del settore tecnologico come Microsoft, che ha già investito oltre 13 miliardi di dollari dal 2019, Thrive Capital, Nvidia, Ark Investment Management e SoftBank.

In modo particolare, Apple stava valutando l'idea di unirsi a questo gruppo esclusivo, ma all'ultimo momento ha deciso di non farlo, come riferito dal The Wall Street Journal.

Purtroppo, i motivi dietro la decisione di Apple di ritirarsi non sono stati resi noti.

Apple è selettiva quando si tratta di partnership strategiche, quindi non sorprende notare alcuni segnali di allarme che emergono riguardo alle operazioni di OpenAI e al valore della sua tecnologia.

In effetti, secondo il The New York Times, l'azienda sta consumando molto più di quanto guadagna.

Ecco alcuni numeri:

OpenAI prevede di generare 3,7 miliardi di dollari di entrate quest'anno, principalmente grazie alle sottoscrizioni premium di ChatGPT e alla concessione in licenza della sua tecnologia a sviluppatori terzi.

Tuttavia, si stima che brucerà 5 miliardi di dollari in costi quest'anno.

Certo, questo non è catastrofico per una startup in rapida crescita con ambizioni come quelle di OpenAI, ma comunque suscita qualche preoccupazione.

La situazione diventa ancora più interessante:

OpenAI prevede che le sue entrate aumenteranno di oltre tre volte, raggiungendo 11,6 miliardi di dollari l'anno prossimo. (Non posso fare a meno di esprimere il mio scetticismo: Davvero?)

E entro il 2029, mira a un incredibile fatturato di 100 miliardi di dollari, rappresentando un aumento di oltre il 2.600% nei prossimi 5 anni. (Francamente, chiedo: Davvero?!)

Resta da vedere se OpenAI sta lavorando attivamente per ridurre la sua significativa bruciatura di cassa. (L'azienda non era disponibile per commenti al The New York Times e a CNN.)

Ho chiesto a Gil Luria, managing director di D.A. Davidson, un'azienda di investimento, il suo parere sul mio scetticismo riguardo a OpenAI. Lui ha gentilmente sfidato i miei dubbi.

"La transizione da 0 a quasi 4 miliardi di dollari di entrate è stata storicamente senza precedenti", ha ammesso Luria. "Non ho mai visto nessuno crescere così velocemente a questa scala e lo stanno facendo di nuovo subito dopo le prime fasi dello sviluppo del loro prodotto".

Tuttavia, Luria ha riconosciuto che raggiungere 11 miliardi di dollari di entrate richiede una sequenza straordinaria di eventi che devono verificarsi e che nulla deve andare storto.

La previsione di 100 miliardi di dollari per il 2029, secondo lui, è puramente mitica e non ha nulla a che fare con la realtà.

Un modo per OpenAI per migliorare i suoi margini di profitto sarebbe quello di tagliare i costi. Tuttavia, anche se diventassero meticolosi nel risparmiare, il problema economico che affligge l'industria dell'IA generativa persiste: addestrare e far funzionare i grandi modelli linguistici è un processo estremamente costoso. Questo è unico rispetto ai precedenti boom tecnologici. In effetti, più le persone utilizzano ChatGPT, più costa in "calcolo", come si dice nell'industria. Far funzionare questi grandi modelli linguistici richiede semiconduttori avanzati, ospitati all'interno di grandi centri dati che consumano molta energia. Non sorprende quindi che quasi tutti i principali giocatori dell'IA siano ansiosi di assicurarsi l'accesso all'energia nucleare a basso costo, come ho discusso questa settimana.

L'economia dell'IA è solo uno dei molti ostacoli per OpenAI.

Un altro è il dramma che si sta svolgendo tra i suoi fondatori e i membri del consiglio. Le circostanze interne sarebbero perfette per una serie televisiva di successo.

OpenAI è stata fondata nel 2015 da Sam Altman e altri 10 come organizzazione no-profit con l'obiettivo di creare un'IA generale "sicura e benefica per il beneficio dell'umanità".

Successivamente, è diventata un'azienda a scopo di lucro guidata da un consiglio di amministrazione no-profit.

Con un team di 1.700 persone, sta per abbandonare quasi completamente la sua componente no-profit e diventare una "società a scopo di beneficenza pubblica" - un'azienda a scopo di lucro con un'anima benefica.

Durante questa transizione, diversi esecutivi hanno lasciato l'azienda, alimentando i dubbi sulla dedizione di Altman alla missione originale dell'azienda di fronte a un significativo afflusso di contanti.

Adesso che OpenAI ha accumulato un cospicuo tesoro di guerra, può concentrarsi sul livello successivo di ChatGPT. Secondo Luria, qualsiasi cosa OpenAI stia sviluppando, deve lasciarci a bocca aperta.

"Se GPT-5 non è significativamente migliore di GPT-4, il loro percorso si accorcerà notevolmente", ha detto. "Passare da un modello intelligente come un diplomato di scuola superiore a GPT-40 che è alla pari con un candidato

