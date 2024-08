OpenAI aspira a garantire una valutazione di impressionanti 100 miliardi di dollari.

Per ottenere finanziamenti aggiuntivi, il fondatore di ChatGPT ha stimato il valore della sua azienda in un impressionante $100 miliardi, secondo fonti dei media. Finora, OpenAI si è principalmente affidata a Microsoft per la sua crescita finanziaria, con il gigante della tecnologia che avrebbe contribuito con oltre $10 miliardi. In questa prossima fase di finanziamento, si dice che il principale investitore Thrive Capital contribuirà con $1 miliardo, secondo diverse fonti, tra cui il "Wall Street Journal". Si presume che Microsoft stia pianificando un'altra investimento, sebbene i termini potrebbero ancora essere soggetti a modifiche, come suggerito dai servizi finanziari di Bloomberg.

La valutazione in queste fasi di finanziamento dipende generalmente dalla parte della società che gli investitori ricevono in cambio del loro investimento. Compagnie come Facebook e diverse altre startup hanno raggiunto valutazioni simili prima di quotarsi in borsa. Tuttavia, molte startup non sono riuscite a mantenere le loro valutazioni miliardarie nel lungo termine.

La competizione miliardaria dell'IA

ChatGPT ha fatto scalpore come il chatbot AI che ha acceso l'interesse per l'intelligenza artificiale più di un anno fa. Questi programmi AI vengono creati alimentandoli con enormi quantità di dati, consentendo loro di generare testo a livello umano, comporre codice per computer e riassumere informazioni. Il concetto di base ruota intorno al tentativo di indovinare la prossima parola in una frase in base al contesto.

Gli ultimi anni hanno visto una feroce competizione nell'AI a Silicon Valley. Sviluppare software del genere richiede risorse di calcolo considerevoli e può facilmente consumare miliardi. Al momento, i giganti della tecnologia come Google e Meta (ex Facebook) hanno i mezzi finanziari per investire pesantemente nei loro modelli AI. Inoltre, questi giganti della tecnologia stanno sostenendo diverse startup. Ad esempio, Anthropic, uno dei principali concorrenti di OpenAI presente nel chatbot Claude, ha ricevuto il sostegno di Google, Amazon e altri giocatori di primo piano.

Il successo di ChatGPT e di altri chatbot AI nel raggiungere valutazioni così elevate ha reso l'economia dipendente dagli sviluppi tecnologici. Inoltre, l'alto investimento necessario per sviluppare e mantenere questi modelli AI ha posto un carico finanziario su molte aziende, potenzialmente portando a sfide nel mantenere le valutazioni miliardarie a lungo termine.

