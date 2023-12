Open di Francia: Wawrinka incontrerà Federer dopo l'epica battaglia con Tsitsipas

Mentre Wawrinka ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in un classico di cinque ore e nove minuti per 7-6 (6) 5-7 6-4 3-6 8-6 che ha lasciato il suo avversario in lacrime, l'anziano svizzero ha superato Leonardo Mayer per 6-2 6-3 6-3 e non ha ancora perso un set in questi quindici giorni.

L'ultima volta che Federer, 37 anni, ha giocato al Roland Garros nel 2015, è stato sconfitto da Wawrinka negli ottavi di finale e il suo amico ha vinto il secondo dei tre titoli del Grande Slam.

"Spero che non sia al livello del 15, ma lo scopriremo, perché lì stava schiacciando la palla", ha detto Federer, campione del 2009, ai giornalisti domenica prima della conclusione della maratona di Wawrinka. È stato incredibile".

Federer potrebbe ottenere il suo desiderio. Per quanto forte sia Wawrinka, il 34enne dovrà in qualche modo riprendersi dopo la vittoria schiacciante contro la giovane stella greca che ha conquistato il mondo del tennis.

Tutte e tre le vittorie di Wawrinka su Federer sono arrivate sulla terra battuta, anche se quest'ultimo ha un record di 22-3 in totale.

"Sto diventando sempre più vecchio", ha detto Wawrinka. Ma amo questo tipo di sfide e cercherò di fare del mio meglio per giocare il mio miglior tennis".

Tsitsipas ha stordito Federer nel quarto turno degli Australian Open a gennaio, in una giornata in cui il 20 volte vincitore di un major ha fatto un incredibile 0 su 12 sulle palle break.

I break point sono fondamentali

Domenica, sul campo del Suzanne Lenglen, in una Parigi calda e ventosa, Tsitsipas ha faticato sulle occasioni di break, facendo 0 su 8 nel set finale e 5 su 27 in totale.

La sconfitta lo ha lasciato sconvolto.

"Non ho mai vissuto un'esperienza del genere in vita mia", ha detto la sesta testa di serie. "Mi sento molto deluso alla fine. Era da molto tempo che non piangevo dopo una partita, quindi non è stato facile gestire l'emozione.

"È la sensazione peggiore in assoluto. Soprattutto quando si perde. Non vorresti essere al mio posto".

Wawrinka ha scricchiolato nel set finale ma non ha mai ceduto. Le uniche palle break che Tsitsipas ha avuto nel quinto set sono arrivate nell'ultimo game.

In una lotta piena di colpi mozzafiato, il finale di Wawrinka è stato sublime e atipico.

Con i giocatori che si sono alternati a strappare rovesci a una mano e ad andare a rete per tutta la maratona - in particolare Tsitsipas - è stata la difesa a portare ufficialmente Wawrinka oltre il traguardo.

Il suo slice di rovescio da ben al di fuori delle linee del tram si è angolato quel tanto che basta per prendere l'esterno della linea sul secondo match point. L'arbitro Renaud Lichtenstein ha dato un'occhiata più da vicino al segno e ha confermato che la palla era buona.

I due si sono abbracciati a rete pochi secondi dopo, a coronamento della quarta partita più lunga della storia del torneo.

È stata una gioia per Wawrinka, che pensava che la sua carriera potesse essere finita a causa di un infortunio al ginocchio nel 2017 che ha richiesto diversi interventi chirurgici.

Anche se Tsitsipas non è riuscito a convertire molte delle sue occasioni di break - "così tante palle break, così tante", si è lamentato - sarebbe duro criticare il ventenne.

Si è tuffato in volée come Boris Becker ai tempi d'oro e ha recuperato in modo impressionante dopo aver perso il terzo set.

Il famoso rovescio di Wawrinka, tuttavia, era in piena forma. Ha salvato un set point nel tie-break d'apertura con un colpo di rovescio passante e ha strappato il servizio a Tsitsipas per rimanere temporaneamente nel terzo set con un altro passante scintillante.

Nel terzo set, sul 4-5, uno dei cinque set point salvati nella partita è arrivato quando ha fatto correre Tsitsipas per tutto il campo prima di tirare delicatamente un drop shot che ha toccato la rete.

Momenti di allegria

I due si sono alternati nell'applaudire i rispettivi colpi e all'inizio del quinto, in un momento di leggerezza, un tifoso ha gridato: "Ti amo, Stan". Wawrinka ha sorriso e ha riconosciuto lo spettatore.

Pochi secondi dopo, lo stesso tifoso ha gridato "Ti amo" al greco, che stava disputando solo il secondo quinto set della sua fiorente carriera. Anche lui ha sorriso.

"Questo tipo di atmosfera mi ha sicuramente divertito", ha detto Wawrinka. "Mi diverto molto. Questo è il motivo per cui gioco ancora a tennis, ed è il motivo per cui mi alleno ogni giorno per cercare di vincere grandi partite come questa.

"Quindi, quando sono in campo, cerco di divertirmi e di ricordare tutto quello che ho fatto per essere qui".

Se siete amanti dei rovesci a una mano - considerati più eleganti di quelli a due mani ma sempre meno utilizzati - vi sarete divertiti a vedere Wawrinka, Tsitsipas, Federer e Mayer in azione. La cosa ha sicuramente fatto piacere a Federer.

"È bello da vedere", ha detto Federer. "Ti senti più libero quando colpisci con una mano sola".

Rafael Nadal possiede un rovescio a due mani che negli ultimi anni ha mostrato una maggiore velocità dalla linea di fondo e il Re della terra battuta, come Federer, ha conquistato gli ultimi otto anni battendo l'argentino Juan Ignacio Londero per 6-2 6-3 6-3.

Questo dopo che l'11 volte vincitore degli Open di Francia ha perso un set contro David Goffin nel terzo turno.

Mentre le prime 10 teste di serie del tabellone maschile sono tutte passate al quarto turno, lo stesso non si può dire del tabellone femminile.

Sabato, altre due contendenti sono uscite di scena: la numero 1 del mondo Naomi Osaka e la 23 volte vincitrice del Grande Slam Serena Williams, in un doppio shock. La profondità è tale che qualsiasi giocatrice può battere chiunque altro in qualsiasi giorno.

Ma un'altra delle contendenti, la finalista dell'anno scorso Sloane Stephens, ha ribaltato un break di svantaggio iniziale per superare l'ex campionessa Garbine Muguruza 6-4 6-3.

Petra Martic e Marketa Vondrousova non sono note come Williams e Osaka ai tifosi occasionali, ma hanno goduto di una buona preparazione agli Open di Francia.

Konta fa la storia

Entrambe hanno raggiunto i quarti di finale del primo Grande Slam - e si affronteranno martedì - dopo che Martic ha rimontato Kaia Kanepi per 5-7 6-2 6-4 e Vondrousova ha eliminato Anastasia Sevastova per 6-2 6-0.

Jo Konta è diventata la prima britannica a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros dai tempi di Jo Durie nel 1983, battendo Donna Vekic per 6-2 6-4.

Prima di quest'anno, la Konta non aveva mai vinto una partita al torneo, ma, come Martic e Vondrousova, è fiorita sulla terra battuta nell'ultimo mese.

Sta tornando alla sua forma migliore, dopo che ad aprile era scesa fuori dalla top 45 dal quarto posto raggiunto in carriera dopo aver raggiunto le semifinali di Wimbledon nel 2017. In quella quindicina di giorni Konta ha battuto Vekic 10-8 al terzo set nel secondo turno.

Come allora a SW19, lo scontro di domenica tra Wawrinka e Tsitsipas è stato indimenticabile.

