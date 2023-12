Open di Francia: l'assenza di casa continua con l'uscita di Monfils e Paire

Ma il Paese è ancora in attesa della svolta definitiva, visto che le ultime due speranze di casa sono state messe al tappeto agli Open di Francia in una giornata iniziata in modo promettente per i Bleus.

Yannick Noah rimane l'ultimo francese ad aver vinto un major, riuscendo nell'impresa sulla terra rossa del Roland Garros nel 1983. Potrebbe mantenere questo primato ancora per qualche anno, visto che sembra in arrivo un periodo di transizione.

Dopo che Benoit Paire è caduto in un'emozionante gara di cinque set contro il maratoneta Kei Nishikori per 6-2 6-7 (8) 6-2 6-7 (8) 7-5, Gael Monfils è uscito di scena in modo molto più tranquillo contro il finalista dello scorso anno Dominic Thiem per 6-4 6-4 6-2.

La gente del posto sul campo Philippe Chatrier voleva disperatamente una vittoria di Monfils, ma anche loro hanno dovuto applaudire quando l'austriaco ha messo a segno uno dei colpi più belli del torneo, un tweener vincente nel terzo set dalla linea di fondo con le spalle alla rete.

Un grande momento di gloria

"Era l'unica scelta che avevo", ha detto Thiem. "Ero così lontano dalla palla e non potevo giocare in un altro modo. E se la palla va dentro è sempre un grande momento di gloria".

Rafael Nadal è il giocatore che di solito entra nella storia degli Open di Francia, visti i suoi 11 titoli, ma anche il rivale Novak Djokovic è entrato nel libro dei record superando Jan-Lennard Struff per 6-3 6-2 6-2.

Il serbo numero 1 del mondo Djokovic - che attende Alexander Zverev nei quarti di finale - è diventato il primo uomo a raggiungere 10 quarti di finale consecutivi degli Open di Francia. Nadal avrebbe probabilmente potuto eguagliarlo se non fosse stato costretto a ritirarsi al terzo turno nel 2016 per un infortunio al polso.

In un'altra pietra miliare, la diciassettenne Amanda Anisimova è diventata la più giovane giocatrice dei quarti di finale dell'Open di Francia dai tempi di Martina Hingis nel 1998, dopo aver battuto la qualificata spagnola Aliona Bolsova per 6-3 6-0.

La prossima avversaria è la campionessa in carica Simona Halep, che ha superato la 18enne Iga Swiatek, campionessa juniores di Wimbledon, per 6-1 6-0 in 45 minuti.

Lo showman Monfils ha ammesso di essere diventato più concentrato verso le ultime fasi della sua carriera, rendendosi conto che a 32 anni il tempo sta davvero per scadere.

E, cosa insolita per lui in un Grande Slam, non ha perso nessun set in tre turni. C'era ancora molta energia alla vigilia dell'atteso scontro con Thiem.

Un vantaggio iniziale

Thiem, tuttavia, ha conquistato un vantaggio di 5-1 in circa 20 minuti, e un Monfils scosso non si è mai ripreso.

Forse il fatto che Monfils sia in svantaggio su Thiem per 4-0 nei loro duelli testa a testa ha contribuito all'inizio traballante del francese.

"Non ho iniziato bene il match. Non ho una spiegazione", ha detto Monfils. "Ho commesso due doppi falli nel primo game. Ho fatto molti errori, molti errori molto veloci. Volevo essere aggressivo, ma forse troppo".

Il rapido vantaggio di Thiem ha tranquillizzato il pubblico e lo stesso Monfils ha ammesso di essere più silenzioso del solito.

"Ovviamente siamo abituati a vedermi usare il pubblico un po' di più, ma con l'allenatore abbiamo deciso di fare alcune cose in modo diverso, di provare qualcosa di diverso", ha detto.

Dopo aver perso un set in ciascuno dei suoi primi tre turni, avanzare in meno di due ore è stato esattamente ciò che Thiem cercava in vista di prove più importanti. Djokovic si trova nella metà del tabellone di Thiem, il che significa un possibile scontro in semifinale.

Thiem potrebbe essere sollevato dal fatto che il suo prossimo sfidante non sia Juan Martin del Potro, dato che l'argentino ha vinto tutti e quattro i loro scontri. Si troverà invece di fronte il primo quarto di finale di un Grande Slam, Karen Khachanov, vincitore per 7-5 6-3 3-6 6-3 del titolo degli US Open 2009.

Del Potro e Khachanov, invece, non hanno avuto problemi a coinvolgere il pubblico.

I due si sono scambiati enormi dritti per più di tre ore, con Khachanov che è riuscito a convertire meglio le palle break.

Il russo ne ha salvate due sul 5-5 nel primo, poi ha fatto il break. Del Potro ha ceduto il servizio nel primo game del secondo e si è trovato in svantaggio per 2-0. Nel quarto, Khachanov ha salvato un paio di palle break nel primo game, subendo subito dopo il break.

Frustrato, l'animato del Potro si è colpito la testa con la racchetta e in un'altra occasione si è scagliato contro i fiori a bordo campo.

Ma, da sempre il beniamino del pubblico, ha lasciato il campo con un'accoglienza entusiastica.

In precedenza, sul campo Suzanne Lenglen, il 38° classificato Paire ha sfiorato una grande rimonta contro il finalista degli US Open 2014 Nishikori.

Dopo aver perso due set a uno a causa dell'oscurità, Paire ha salvato due match point nell'avvincente tie-break del quarto set e ha condotto per 4-1 e 5-3 nel set finale.

Ma Nishikori è un cliente difficile nei decisivi. È salito a 23-6 nei quinti set e ha conquistato 11 dei suoi ultimi 12. Nel turno precedente contro Laslo Djere, il tennista giapponese ha rimontato da 3-0 a due break di svantaggio.

"Avrei dovuto perdere in tre o quattro set, ma avrei dovuto vincere al quinto", ha commentato Paire.

La ricompensa di Nishikori dopo aver disputato queste lunghe battaglie?

Solo un Nadal ben riposato martedì.

"Non sarà facile", ha detto Nishikori.

Un successo per Paire

Il torneo si è comunque rivelato un successo per Paire, così come per i connazionali Nicolas Mahut, il 23enne Antoine Hoang e il 20enne Corentin Moutet.

Pierre Hugues Herbert, ex compagno di Mahut in doppio e ora impegnato in singolare, ha rimontato due set come Mahut e ha poi lottato coraggiosamente contro Paire in un'epica serie di cinque set.

Considerato un grande talento con un rovescio e un tocco straordinari, Paire ha ammesso di aver avuto problemi di motivazione in passato e di essere andato in giro per le partite.

Il trentenne, però, sembra aver svoltato.

"Voglio vivere altre emozioni come questa e voglio continuare a fare meglio per il resto della stagione", ha detto.

Nel sorteggio femminile - dove per la prima volta dal 1986 nessuna giocatrice francese ha raggiunto il terzo turno - Ashleigh Barty si è guadagnata il doppio quarto di finale del Grande Slam sconfiggendo l'avversaria di Serena Williams, Sofia Kenin, per 6-3 3-6 6-0.

Affronterà un'altra giocatrice abituata a comparire nella seconda settimana dei major, Madison Keys. L'americana ha sconfitto Katerina Siniakova - che sabato aveva eliminato la numero 1 del mondo Naomi Osaka - per 6-2 6-4.

