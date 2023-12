Open di Francia: Djokovic, Halep pronti all'azione a Parigi

Non è stata colpita una palla, il che significa che la campionessa in carica Halep, il numero 1 del mondo Djokovic, Amanda Anisimova, Ashleigh Barty, Madison Keys, Alexander Zverev, Dominic Thiem e Karen Khachanov sono rimasti a guardare da bordo campo.

Le partite di mercoledì si svolgeranno giovedì, ma inizieranno due ore prima, a mezzogiorno, e nessun giocatore sarà chiamato a fare il doppio turno nel giorno in cui si sarebbero dovute disputare le semifinali femminili.

Rimpasto di programma

La finalista femminile della metà superiore del tabellone di Halep dovrà probabilmente giocare tre giorni consecutivi per concludere il torneo, invece di avere il solito giorno di riposo tra le semifinali e la finale.

La finalista della metà inferiore del tabellone - Johanna Konta o Marketa Vondrousova - avrà invece due giorni di riposo prima della semifinale.

Il finalista maschile della metà superiore di Djokovic - che dovrebbe essere il numero 1 del mondo o il finalista del 2018 Thiem - dovrà probabilmente giocare tre degli ultimi quattro giorni, senza il consueto giorno di riposo tra i quarti di finale e la semifinale.

Sempre che non si verifichino altri ritardi dovuti al maltempo - e venerdì ci sono buone probabilità di pioggia.

"Il tempo per domani [giovedì] sembra essere ok, quindi saremo in grado di andare avanti con questo programma", ha detto il direttore del torneo Guy Forget in una conferenza stampa. "Se riusciamo a raggiungere questo obiettivo, è un buon inizio. Poi ci preoccuperemo del venerdì successivo".

Roger Federer e Rafael Nadal, che hanno già vinto mercoledì, avranno beneficiato di due giorni di riposo in vista della semifinale di venerdì.

Se Djokovic dovesse sconfiggere Zverev, il serbo raggiungerebbe la semifinale agli Open di Francia per la prima volta da quando ha completato la sua collezione di grandi slam a Parigi nel 2016.

Zverev un test per Djokovic?

È stato anche il luogo in cui Djokovic ha vinto il quarto major consecutivo, diventando il primo uomo a riuscirci dopo Rod Laver nel 1969.

L'avversario di Djokovic, però, lo ha battuto in due dei loro quattro incontri e ha giustamente messo a tacere i critici che, per il momento, hanno messo in dubbio le sue credenziali nei grandi slam.

Il tedesco, quinto classificato, è reduce da un'impressionante vittoria in quattro set contro l'uomo del pericolo della terra battuta Fabio Fognini ed è in una forma fisica migliore rispetto all'anno scorso, quando cadde contro Thiem nei quarti di finale, ostacolato da un infortunio al tendine del ginocchio. Aveva giocato tre duelli consecutivi di cinque set.

Il 22enne ha sconfitto Djokovic nei due scontri più importanti, nella finale di Roma sulla terra battuta nel 2017 e nella finale di fine anno a Londra. Djokovic ha vinto gli altri due incontri.

"Ovviamente il quarto di finale dell'anno scorso è stato molto sfortunato per me, molto triste, il finale, con un infortunio", ha detto Zverev.

"Spero che quest'anno sia diverso e che sia un grande match".

Djokovic è indubbiamente più in forma rispetto a 12 mesi fa.

All'epoca era 20°, mesi dopo aver subito un'operazione al gomito, e subì una sconfitta shock ai quarti di finale contro il relativamente sconosciuto Marco Cecchinato che lo lasciò irritato.

In questi quindici giorni Djokovic ha sudato pochissimo, non concedendo più di quattro game in ogni set, mentre cerca di vincere per la seconda volta quattro major consecutivi.

Non si è preoccupato di non essere spronato in vista della grande prova che Zverev potrebbe fornirgli.

"Ho giocato un sacco di partite, credo, combattute nella mia carriera e posso contare su questa esperienza", ha detto il 15 volte vincitore di un Grande Slam. "Penso che sia un bene essere messo alla prova da questo punto di vista, ma allo stesso tempo è anche un bene andare avanti e conservare le energie per quello che sta per succedere".

Nadal potrebbe presentarsi domenica in finale.

Un'altra adolescente per Halep

La Halep affronta la più giovane giocatrice del sorteggio, la diciassettenne Anisimova. Era dai tempi di Martina Hingis, nel 1998, che una giocatrice così giovane non arrivava a questa fase di Parigi.

Anisimova è una fan del rovescio a due mani di Halep e possiede un ottimo rovescio a due mani.

Ma Halep è reduce da una demolizione per 6-1 6-0 e 45 minuti di un'altra teenager, Iga Swiatek.

"Se sei alla seconda settimana, le aspettative sono maggiori", ha detto Halep. "Quindi mi aspetto di più da me stessa.

"Il prossimo turno è una grande sfida per superare questo torneo".

Madre Natura si è dimostrata una sfida impossibile da superare mercoledì.

