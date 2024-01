Open di Francia: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek sono gli astri nascenti del tennis

La sua è l'ascesa fulminea che lo sport desidera e se dovesse raggiungere quello che molti prevedono - vincere le Coupes des Mousquetaires sulla terra battuta parigina a 19 anni - farà notizia in tutto il mondo.

Quando l'élite del tennis scende a Parigi per il secondo Grande Slam dell'anno, Rafael Nadal è stato la forza dominante del gioco maschile, mentre l'esito della sezione femminile è stato imprevedibile. Negli ultimi 10 anni ci sono stati otto vincitori diversi.

L'ascesa di Alcaraz - da 141 al mondo all'inizio dell'anno scorso, al sesto posto attuale - offre un'alternativa necessaria al tennis maschile su terra battuta.

Lo spagnolo ha vinto quattro titoli ATP quest'anno - a Rio de Janeiro, Barcellona, Miami e Madrid - battendo Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev sulla strada verso il titolo nella capitale del suo paese.

I giocatori del passato e del presente hanno espresso parole di elogio per il giovane spagnolo.

La quattro volte campionessa degli Open di Francia Justine Henine ha dichiarato la scorsa settimana in un'intervista al quotidiano belga Sudinfo che Alcaraz è "più completo" di Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, mentre Zverev lo ha descritto come il miglior giocatore "al mondo in questo momento".

Djokovic ha dichiarato ai giornalisti: "È sicuramente speciale", mentre Nadal ha ammesso che il suo connazionale può battere chiunque.

Un nuovo re per la terra battuta?

Gli alti elogi portano a grandi aspettative. Ma, naturalmente, i colossi ostacolano Alcaraz nella conquista del suo primo Grande Slam.

Nadal, il "Re della terra battuta", è quasi imbattibile sulla terra rossa da quando ha vinto il primo dei suoi 13 titoli al Roland Garos all'età di 19 anni. Non c'è stato un giocatore di terra battuta migliore nella storia del gioco.

Ma Nadal, che con la vittoria a Parigi conquisterebbe il 22° titolo major, è alle prese con un infortunio al piede ed è più vulnerabile che mai. A meno di un ritiro tardivo, il tentativo di Nadal di conquistare il 14° titolo degli Open di Francia inizierà contro l'australiano Jordan Thompson.

Djokovic è il campione in carica e punterà a raggiungere i 21 grandi slam di Nadal. Nonostante l'attenzione per Alcaraz, il serbo è il numero uno del mondo e ha recentemente vinto il suo primo titolo della stagione, a Roma, per entrare in forma al momento giusto.

Anche altri potrebbero essere in lizza. Danill Medvedev si sta avvicinando al numero 1 del mondo di Djokovic, ma il russo ha saltato tutta la stagione sulla terra battuta. E le stelle della "Next Gen" dell'ATP, Zverev e Stefanos Tsitsipasas, devono iniziare a mantenere le loro promesse nei grandi slam.

Portare la terra battuta femminile a un altro livello

La forma di Iga Swiatek ha reso il tennis femminile un po' più prevedibile.

La numero 1 del mondo ha una striscia di vittorie di 28 partite e se dovesse vincere il secondo Open di Francia eguaglierebbe il record di 35 vittorie consecutive di Venus Williams di questo millennio.

La vittoria nella capitale francese renderebbe inoltre la polacca la prima donna a vincere sei tornei di fila da quando Justine Henin lo fece nel 2007-2008.

Nei nove incontri disputati sulla terra battuta in questa stagione, la ventenne Swiatek ha perso un solo set. Non c'era un favorito del torneo da quando, beh, un Nadal in piena forma.

"La pressione è costante", ha dichiarato la Swiatek ai giornalisti presenti agli Internazionali BNL d'Italia di Roma. "Non è che analizzo ogni settimana, perché mi stancherei molto solo a farlo".

La stella polacca sta facendo del suo meglio per prepararsi allo stress che inevitabilmente comporta il raggiungimento dell'apice di questo sport, viaggiando con la psicologa Daria Abramowicz, che ha dichiarato a PA Media: "Noi come squadra, e ovviamente Iga stessa, ci impegniamo al massimo per essere in grado di gestire correttamente il successo quando arriva.

"Creare e gestire una carriera sana e sostenibile al giorno d'oggi, soprattutto nell'era dei social media, dei dispositivi mobili e di altre pressioni, è una grande sfida per quasi tutti coloro che praticano sport ad alte prestazioni".

L'ascesa di Swiatek ha contribuito ad attenuare il colpo della perdita del talento supremo di Ash Barty, che si è ritirata da questo sport quest'anno.

Anche Simona Halep, un'ex campionessa che ama la terra battuta, non è da scartare.

Dodici mesi dopo il suo ritiro dal torneo , dopo essere stata multata per non aver partecipato alle conferenze stampa post-partita, Naomi Osaka potrebbe essere presente a Parigi. Anche se non è testa di serie, la quattro volte vincitrice di un Major non è da scartare.

Come nell'ATP, anche nella WTA i nomi più importanti non sono stati in grado di competere negli ultimi tempi. Questo potrebbe essere il Grande Slam in cui il futuro del tennis diventa più chiaro.

