Opel Mokka Electric's Journey Log: capace di coprire anche lunghe distanze

L'Opel Mokka con trazione elettrica riceve un boost di potenza e autonomia, come testato da ntv.de.

Opel ha trovato un metodo innovativo per presentare un nuovo modello al pubblico questa volta. Anche se non completamente nuovo, il motore elettrico della Mokka Electric ha ricevuto lo stesso aumento di potenza (da 136 a 156 CV) dei suoi omologhi elettrici nel gruppo Stellantis.

Tuttavia, ciò che conta davvero è l'aggiornamento della batteria. La capacità della batteria è stata aumentata da 51 a 54 kWh, mentre il consumo di energia diminuisce di circa 0,5 kWh/100 km a 15,2 kWh (WLTP). Ciò aumenta la gamma nominale WLTP del veicolo da 336 a 406 chilometri. Questi numeri sembrano fantastici, ma come se la cava la Mokka nella guida reale?

Mille Chilometri Raggiunti con Facilità

La Mokka è progettata per la guida in città, non per viaggi lunghi. Tuttavia, Opel ha voluto testare i suoi limiti e l'ha iscritta alla gara ED1000. Questa sfida richiedeva alla Mokka di coprire più di 1000 chilometri in un solo giorno. Con una capacità della batteria di 54 kWh, la vettura di Rüsselsheim non è certo progettata per sfide del genere. Tuttavia, come gli esseri umani, la Mokka ha dimostrato di poter affrontare la situazione.

Il viaggio inizia con una batteria completamente carica a Düsseldorf, quindi prosegue verso la costa olandese attraverso Bruxelles. Dopo una pausa pranzo, il prossimo étape è Papenburg, seguita dal ritorno al punto di partenza. Alla fine, la Mokka avrà percorso 1006 chilometri. La sua capacità di affrontare viaggi così lunghi non è dovuta alla sua capacità di ricarica rapida. Al contrario, si basa su un'architettura convenzionale a 400 volt. Inoltre, le batterie più piccole non possono essere ricaricate rapidamente quando si avvicinano al limite della loro capacità, il che causa una diminuzione della potenza di ricarica.

Quattro Fermate di Ricarica Durante il Viaggio

Sapendo che avrei dovuto ricaricare spesso, sono rimasto tranquillo di fronte a questa prospettiva. Mantenendo un'andatura costante e ricaricando la batteria all'80% SoC, sono riuscito a coprire i 1000 chilometri. Ho viaggiato a 120 km/h sulle autostrade tedesche e belghe, rallentando a 100 km/h nei Paesi Bassi durante il giorno.

Despite the lengthy journey, only four charging stops were required, each lasting about 80 minutes. Given the vehicle's segment, this is an acceptable charging time. However, the "Long Range" Mokka with the upgraded battery-motor unit isn't cheap - Opel is asking a hefty 44,720 euros for it.

La Mokka E-top Ben Attrezzata e Costosa

L'Opel è infatti ben equipaggiata, con un sistema di blocco senza chiave e il cruise control adattivo che regola l'accelerazione e il freno in base alle condizioni del traffico, fermandosi completamente. Tuttavia, questi comfort di alto livello potrebbero non essere accessibili per gli acquirenti attenti al budget. Per loro, Opel offre powertrain convenzionali, con la Mokka che parte da 28,565 euros.

Inoltre, la Mokka si distingue in vari aspetti. Offre un comfort di seduta per la sua classe, anche se lo spazio per le gambe posteriori è leggermente limitato. La sua età all'interno della gamma Opel è evidente - le porte USB-C sono mancanti. Tuttavia, il SUV compatto mantiene un aspetto moderno, grazie alla sua distintiva "Vizor" griglia e ai fanali posteriori a LED. La carrozzeria a due toni (con tetto nero contrastante) aggiunge un tocco sportivo. Anche la versione elettrica ha dimostrato il suo valore nei viaggi a lunga distanza.

