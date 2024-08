Opel Combo Electric - ora anche come auto passeggeri

Opel mira alle famiglie che vogliono passare al mondo elettrico con la Combo Electric. Ecco cosa offre il nuovo modello di station wagon di lusso, come scoperto da ntv.de.

Quando il CEO di Porsche, Oliver Blume, afferma in un'intervista che l'auto elettrica è molto superiore al motore a combustione, fa riflettere. È vero che, in Porsche, questo potrebbe essere vero in generale. I motori elettrici reagiscono più sensibilmente, rendendo i processi di guida dinamici più gestibili - un fattore rilevante per il marchio sportivo. E in termini di efficienza, se si considera solo il gruppo motopropulsore, questo potrebbe anche essere vero. Ma non entriamo nella questione dello smaltimento delle batterie, della promozione delle materie prime critiche o della miscela di potenza.

Invece, concentriamoci sulla Combo Electric, che sto guidando attualmente. Come automobile, è un'alternativa pratica, semplice e confortevole rispetto alla versione commerciale precedente con fianchi pannellati e attrezzatura spartana.

Qui non si tratta di emozioni, ma di aspetti pratici. Parliamo del gruppo motopropulsore. In questa categoria di veicoli, non è eccitante (nemmeno un motore a combustione interno genererebbe brividi qui), quindi non importa se c'è un motore a combustione interna o un motore elettrico sotto il cofano. Il motore elettrico, in effetti, ha vantaggi. Funziona molto più silenzioso e raffinato di, ad esempio, un motore diesel. Questo aiuta a rendere un'auto di questa classe più silenziosa, dove l'isolamento acustico gioca un ruolo meno significativo per motivi di costo.

Tuttavia, il gruppo motopropulsore elettrico ha un punto debole, che è spesso contrastato. Almeno per ora. E non può essere ignorato. L'indicatore di stato di carica lo mostra: con una carica completa del 100%, la Combo è prevista per percorrere 318 chilometri. Questo impedisce agli utenti di coprire distanze più lunghe? Non necessariamente. Ma le abitudini di guida, ovviamente, sono diverse. La batteria di trazione della Combo richiede circa 30 minuti per raggiungere l'80% di carica, secondo il produttore.

Ma l'esperienza di guida la ripaga. Con 136 CV, il 1.8-tonnellata multiuso si sente più agile di un motore a combustione interna equivalente, anche se l'accelerazione nominale - 11,3 secondi per raggiungere i 100 km/h - non deve essere più impressionante. Il motore elettrico fornisce molta coppia fin dall'inizio (270 Newton metri) e non perde tempo a cambiare marce, in quanto ce n'è solo una. La velocità massima del motore elettrico è di 135 km/h.

E la station wagon compatta di Opel offre molto spazio

E cosa altro? Entrando, è chiaro che la station wagon non è più una piccola auto. Il grande parabrezza è impressionante. E sì, la sua altezza di 1,82 metri è altrettanto impressionante, che risulta in un abitacolo spazioso. Numerosi scomparti rendono l'auto di Rüsselsheim ideale per le classiche vacanze in famiglia con i bambini nel compartimento posteriore. Tuttavia, i passeggeri adulti hanno anche molto spazio per le gambe nel sedile posteriore e i sedili sono comodi. Se si ordina la Combo nella versione XL con 19 centimetri di passo in più (che arriva a 2,98 metri), Opel installerà una terza fila di sedili per un costo aggiuntivo di 750 euro, che può anche essere regolata.

Torniamo al carico una volta di più. La caratteristica più impressionante è senza dubbio il box accessibile nel retro del tetto (a seconda dell'equipaggiamento, il finestrino posteriore può essere aperto separatamente), in cui i passeggeri posteriori possono raggiungere dall'interno. Questa è la praticità portata all'estremo. E incidentalmente, anche la breve Combo ingoia più di 2000 litri di bagagli con i sedili ribaltati. La versione lunga ne contiene fino a 4000 litri.

Nel frattempo, i passeggeri posteriori potrebbero familiarizzare con i loro (abbastanza spaziosi) dintorni, ma è probabile che le dita del passeggero siano già danzanti sullo schermo davanti. Ma perché non provare il controllo vocale? Gli sviluppatori del software hanno alzato il loro gioco per rendere il sistema molto più intelligente. Chiedigli cosa è una batteria al litio-ionico o quante persone vivono a Rüsselsheim. Potresti rimanere sorpreso dalla risposta.

Parlando di batterie al litio-ionico. La compatta Combo (4,41 metri di lunghezza) ha solo una batteria da 50 kWh. Questo è buono per l'ambiente - le batterie consumano risorse. E per il portafoglio, poiché la batteria è il principale fattore di costo delle auto elettriche. Ma la Combo elettrica non è esattamente economica, specialmente se la si confronta con le sue controparti a motore a combustione interna. O no? Anche se non c'è una Combo a motore a combustione interna sul sito Opel, Citroën offre il suo fratello Berlingo con un motore a combustione interna: a partire da 24.890 euro. La Combo elettrica, invece, parte da 38.600 euro.

Tuttavia, l'Opel ha anche un motore più potente. Se si sceglie un motore a combustione interna altrettanto potente, il vantaggio di prezzo scompare. Inoltre, l'auto elettrica ha costi di esercizio più bassi. La tassa sul veicolo viene eliminata e le ispezioni sono più economiche. E se la tassa sull'auto aziendale diventa rilevante, si risparmierà molto grazie alla regola del 0,25 percento. Se la offerta della Combo elettrica sarà accettata da molti clienti, lo vedremo.

Nonostante il costo iniziale più elevato, la Combo elettrica offre costi di esercizio più bassi grazie alla tassa sul veicolo eliminata e alle ispezioni più economiche. Inoltre, la Combo Electric, insieme al suo fratello Citroën Berlingo, mira alle famiglie che cercano la mobilità elettrica con la sua pratica e confortevole carrozzeria station wagon, offrendo interni spaziosi e una varietà di soluzioni di carico.

