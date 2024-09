Opel Astra Estate ibrido: risparmio di carburante equivalente all'efficienza di un motore diesel

In operazione autostradale, il potenziale di risparmio di carburante di molti ibridi a benzina è generalmente basso. Tuttavia, l'Astra Sports Tourer Hybrid ha infranto questa tendenza, dimostrando un'efficienza pari a quella dei diesel in tutte le situazioni di guida, compresa una percorrenza di 1000 chilometri.

Due anni fa, Opel ha presentato l'Astra Sports Tourer con diverse motorizzazioni, ma mancava l'ibrido. Questo è cambiato lo scorso primavera quando Opel ha introdotto la versione ibrida, che combina guida elettrica e sportiva, offrendo un notevole risparmio di carburante.

Prime Impressioni

Il design esterno della nuova Astra è familiare, con un aspetto stiloso che riesce a essere sobrio nonostante la sua enfasi sulla praticità. L'interno è pulito e i sedili posteriori variabili possono ospitare tra 608 e 1634 litri di bagaglio. Lo svantaggio è lo spazio per le ginocchia limitato nei sedili posteriori per un'auto di questa dimensione. Il sedile del guidatore con la certificazione AGR garantisce un viaggio confortevole per lunghi tragitti.

Sulla Strada

Gli ibridi non sono particolarmente sportivi o efficienti nel consumo di carburante sulle autostrade. Tuttavia, l'Astra MHEV si è dimostrata un'eccezione, consumando 5.5 litri durante un lungo viaggio a 130 km/h, e anche meno (5.1 litri) durante un viaggio in Olanda a velocità più basse. In città, la station wagon lunga 4.64 metri può essere guidata con meno di cinque litri, e a volte anche meno di quattro litri. Il valore WLTP ufficiale di 4.9 litri per 100 chilometri è raggiungibile, rendendo una percorrenza di 1000 chilometri un'eventualità realistica.

Il tre cilindri ibrido potrebbe suggerire un motore ruvido con accelerazione modesta. Tuttavia, il motore a benzina da 100 kW/136 CV, combinato con una macchina E a 48 volt integrata in una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 velocità, garantisce un'accelerazione potente e fluida, anche se non del tutto. La macchina da 1.5 tonnellate può accelerare da 0 a 100 km/h in 9.3 secondi, con una velocità massima di 210 km/h. La rigenerazione è forte per un ibrido leggero, consentendo all'auto di fermarsi a volte senza frenare ai semafori rossi. In città, sono possibili brevi guida elettrica, accompagnati da un rumore elettrico evidente. Anche se alcuni potrebbero trovarlo fastidioso, altri potrebbero trovarlo "elettricamente cool". Le transizioni possono essere un po' brusche quando il motore a combustione entra in gioco dopo brevi fasi elettriche.

Costi

L'Astra Sports Tourer Mild Hybrid (MHEV) è parsimoniosa in termini di consumo di carburante, ma richiede un investimento maggiore, con un prezzo di acquisto di circa 38.000 euro. Ciò è dovuto al fatto che l'Astra Hybrid è disponibile solo a partire dal livello di equipaggiamento medio GS, che include caratteristiche come un sistema di climatizzazione a due zone, sistema di infotainment, cruise control adattivo, volante riscaldato, telecamera posteriore e i comodi e raccomandati sedili AGR. Inoltre, il gruppo motopropulsore ibrido con trasmissione automatica è incluso. Il pacchetto Ultimate costa altri 4.000 euro, ma include caratteristiche come i sedili sportivi AGR, tetto panoramico, display a proiezione, vano di ricarica e fari IntelliLux, rendendolo un investimento degno.

I furgoni compatti con motorizzazioni ibride leggere e complete sono ancora disponibili. Il principale concorrente rimane la Golf Variant, che il gruppo VW offre anche come sorella tecnica, la Skoda Octavia o la Seat Leon ST. Altri classici includono la Ford Focus Estate e la Hyundai i30. Alcuni sono offerti come motori a benzina ibridi leggeri a prezzi di ingresso significativamente più bassi dell'Astra MHEV.

In conclusione

Coloro che sono riluttanti nei confronti dei sistemi di trazione elettrica puri troveranno un'alternativa efficiente nell'opzione MHEV di Opel senza limitazioni di autonomia. Anche se ancora principalmente a benzina, integra la tecnologia di guida elettrica in modo riduttivo e convincente del consumo.

Opel Astra Sports Tourer Hybrid - specifiche tecniche

Cinquanta compact station wagon con cinque posti

Lunghezza: 4.65 metri, larghezza con specchietti 2.06 metri (senza specchietti: 1.86 metri), altezza: 1.47 metri, interasse 2.73 metri, volume del bagagliaio: 597 a 1634 litri, capacità di carico: 563 kg

Motore a benzina turbo a tre cilindri da 1.2 litri con 100 kW/136 CV, coppia massima 230 Nm a 1.750 giri/min, con trasmissione automatica a doppia frizione a 6 velocità a 48 volt, trazione anteriore, Vmax 210 km/h, 0-100 km/h: 9.3 s, consumo WLTP: 4.9 l/100 km, emissioni CO2: 115 g/km, normativa antinquinamento: Euro 6e, consumo di carburante nel test: 5.2 l/100 km

Prezzo: a partire da €37.930

L'introduzione dell'Opel Astra Sports Tourer Hybrid lo scorso primavera ha ampliato le opzioni di motorizzazione, offrendo una versione ibrida che combina guida elettrica e sportiva, offrendo un notevole risparmio di carburante. Nonostante l'investimento iniziale più elevato, l'Astra Sports Tourer MHEV è nota per la sua impressionante efficienza nel consumo di carburante, con una percorrenza reale di 1000 chilometri.

I veicoli ibridi hanno la reputazione di essere meno efficienti sulle autostrade, ma l'Astra Sports Tourer Hybrid infrange questo stereotipo, dimostrando un'eccellente economia di carburante anche durante l'utilizzo autostradale.

Leggi anche: