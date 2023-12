Ons Jabeur raggiunge la prima finale del Grande Slam a Wimbledon con la vittoria su Tatjana Maria

La tunisina Jabeur era già entrata nella storia di Wimbledon di quest'anno come prima donna araba o nordafricana a partecipare alle semifinali di un grande slam, e ha fatto un ulteriore passo avanti con una vittoria combattuta contro Maria.

La terza testa di serie, che ha perso solo due set nel torneo, ha vinto il primo set dopo essersi assicurata un doppio break di servizio, ma Maria ha usato il suo slice per ottenere un buon effetto e ha risposto con un break per conquistare il secondo set.

Con la partita in parità, Jabeur ha guadagnato il vantaggio con un break all'inizio del terzo set, seguito poi da un altro sul 3-0 quando Maria ha mandato a vuoto una semplice volée di dritto.

Da quel momento, la partita è stata praticamente chiusa e Jabeur ha completato la vittoria al secondo dei suoi tre match point dopo che Maria ha risposto in rete.

"Sono una donna tunisina orgogliosa di essere qui oggi", ha detto Jabeur, che affronterà Elena Rybakina nella finale di sabato, nell'intervista a bordo campo, "e so che in Tunisia stanno impazzendo in questo momento.

"Cerco solo di ispirare il più possibile. Voglio vedere sempre più giocatori non solo tunisini, ma anche arabi e africani nel tour. Amo il gioco e voglio condividere questa esperienza con loro".

Jabeur e Maria sono molto amici e hanno condiviso un lungo abbraccio a rete alla fine della partita. Mentre il pubblico applaudiva le due giocatrici, Jabeur ha trascinato Maria in campo e ha fatto cenno al pubblico di applaudire la sua avversaria.

La tedesca ha disputato il miglior torneo del Grande Slam della sua carriera a Wimbledon solo 15 mesi dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

È solo la sesta donna di almeno 34 anni a giocare una semifinale del Grande Slam, seguendo le orme di Venus e Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert e Billie Jean King.

"Ora deve prepararmi un barbecue per compensare tutte le corse che ho fatto", ha scherzato Jabeur dopo la partita.

"Volevo assolutamente condividere il momento con lei alla fine, perché è un'ispirazione per tante giocatrici, me compresa. Tornare dopo aver avuto due bambini: non riesco a credere che ci sia riuscita".

Prima del torneo di quest'anno, Jabeur non aveva mai superato i quarti di finale di un Grande Slam, ma in questa stagione è stata in forma smagliante, raggiungendo il massimo storico di n. 2 della classifica mondiale.

L'anno scorso è entrata nella storia come primo giocatore arabo - uomo o donna - a entrare nella top 10 della classifica di singolare.

Rybakina stordisce Halep

Nell'altra semifinale di giovedì, la Rybakina ha offerto una prestazione brillante sorprendendo la due volte campionessa del Grande Slam Simona Halep con un netto 6-3 6-3.

Per la ventitreenne Rybakina sarà la prima finale in un torneo importante e diventerà la più giovane finalista di singolare femminile a Wimbledon dopo Garbine Muguruza nel 2015.

"Non so come descriverlo, è stato davvero bello, oggi ero mentalmente preparata e ho fatto tutto quello che potevo ed è stata una partita incredibile", ha detto Rybakina, la prima giocatrice che rappresenta il Kazakistan a raggiungere una finale a Wimbledon, nella sua intervista post-partita.

Halep, invece, sarà delusa per non aver capitalizzato il suo forte stato di forma, non avendo perso un set nel torneo prima della partita di giovedì.

