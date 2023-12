Ons Jabeur entra nella storia del Grande Slam raggiungendo le semifinali di Wimbledon

La numero 3 del mondo ha rimontato da un set di svantaggio, superando un inizio nervoso, per battere Marie Bouzková 3-6 6-1 6-1 sul Centre Court.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale, la tennista ha dichiarato che per lei si trattava di un traguardo atteso da tempo.

"Speravo di poter arrivare a questa fase già da molto tempo. Ho avuto qualche difficoltà nei quarti di finale", ha dichiarato la Jabeur ai media.

"Stavo parlando con (l'ex numero 22 del mondo) Hicham Arazi, e mi ha detto: 'Gli arabi perdono sempre nei quarti di finale e siamo stufi di questo. Per favore, rompi questa situazione'. Io ho detto: 'Ci proverò, amico mio' ... Ci stavamo messaggiando e lui era davvero felice. Diceva: 'Grazie per essere finalmente arrivato in semifinale. Ora puoi davvero andare a prendere il titolo'".

Per Jabeur, che ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon l'anno scorso e agli Australian Open nel 2020, si è trattato di trovare il giusto equilibrio su un campo storico.

Dopo un primo set sciatto, in cui la difesa e la velocità della Bouzková hanno contribuito a mettere in difficoltà la Jabeur facendole commettere errori inopportuni, la tunisina ha finalmente trovato la sua strada.

La ventisettenne ha fatto più vincenti che errori negli ultimi due set, vincendo otto giochi consecutivi dal 2-1 nel secondo set.

E ha vinto otto degli ultimi nove punti del set finale per conquistare una vittoria importante e rivoluzionaria.

Jabeur affronterà l'altra semifinalista Tatjana Maria per un posto in finale.

Maria si sta godendo la sua straordinaria corsa per raggiungere le semifinali, a soli 15 mesi dalla nascita della sua seconda figlia.

La tedesca e Jabeur sono buone amiche anche al di fuori del tennis e Jabeur ha ammesso che la n. 103 del mondo è la sua "compagna di barbecue".

"È così bello vederla in tour con i suoi bambini. Il fatto che sia tornata e abbia fatto di tutto per meritarsi di essere qui", ha detto Jabeur. "Ha avuto un sorteggio davvero difficile, vincendo contro (Jelena) Ostapenko, vincendo contro (Maria) Sakkari. Ha giocato davvero bene. So che può giocare molto bene sull'erba.

Ovviamente è difficile giocare contro di lei e scherzavo con Charlotte, la prima figlia di Maria, dicendole: "Tiferai per me o per tua madre?" Sto cercando di portare tutti i bambini dalla mia parte... Sono davvero felice per lei che stia ottenendo ciò che merita. So che ha lottato molto. Non è facile tornare dopo aver avuto due bambini. Sarà un grande match tra di noi, molto rispettoso, di sicuro".

Fonte: edition.cnn.com