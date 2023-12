Ons Jabeur diventa la prima donna araba a vincere un titolo WTA

La tunisina Ons Jabeur è entrata nella storia domenica, diventando la prima donna araba a vincere un titolo WTA, battendo la russa Daria Kasatkina nella finale dell'evento su erba di Birmingham.

Jabeur, pioniera del tennis femminile nordafricano, si è imposta per 7-5 6-4 e ha finalmente conquistato un titolo dopo aver perso due precedenti finali.

"Sono molto orgogliosa. Ho lottato molto ed è stato difficile per me vincere un titolo WTA", ha detto Jabeur al pubblico presente sul Centre Court Ann Jones. "Ho dovuto fare di tutto per riuscirci. Dovevo vincere questo titolo per respirare un po' e anche per dare l'esempio".

"Non ci sono molti giocatori arabi o tunisini che giocano e spero che questo li ispiri a fare di più. Voglio vedere molti di loro giocare al mio fianco".

Jabeur, nota per la sua creatività e per il suo caratteristico dropshot, aveva perso contro Kasatkina nella finale di Mosca del 2018, ma questa volta ha avuto la meglio sulla russa.

"L'ultima volta che ho giocato contro Dasha ho perso e stavo piangendo. Stamattina pensavo: stasera piangerò e sarò delusa o festeggerò?", ha detto la seconda testa di serie Jabeur.

Con questa vittoria, Jabeur ha vinto 28 partite nel Tour quest'anno, più di qualsiasi altra giocatrice, a parte la numero uno del mondo Ash Barty, che ne ha 28.

Fonte: edition.cnn.com