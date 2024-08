- Onoratore che ha supervisionato il premio per l'impresa della vita

Riconoscimento per Wim Wenders (79). La European Film Academy onora la sua carriera. Lo ha annunciato l'organizzazione che assegna ogni anno il premio europeo del cinema.

Secondo Matthijs Wouter Knol (47) della Film Academy, questo premio riconosce l'eccezionale lavoro di Wim Wenders, caratterizzato dalla sua costante curiosità e apertura. Interessantemente, Wenders ha servito come Presidente della European Film Academy dal 1996 al 2020.

Palma d'Oro ambita e quattro nomination agli Oscar

Wenders è nato il 14 agosto 1945 con il nome Wilhelm Ernst Wenders. Come figura chiave del Filmverlag der Autoren, ha contribuito a plasmare il movimento del Nuovo Cinema Tedesco negli anni '70. Il suo film innovativo "Paris, Texas" ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Nel corso della sua carriera, Wim Wenders è stato nominato per l'Oscar ben quattro volte. Tre di queste nomination sono state per i suoi documentari, "Buena Vista Social Club", "Pina" e "The Salt of the Earth". Quest'anno, però, segna un primo per Wenders, che è stato nominato per un film di finzione, "Perfect Days". Anche se il film è stato riconosciuto nella categoria del Miglior Film Internazionale, rappresentava il Giappone invece che la sua patria, la Germania.

Wenders riceverà il premio per il suo Riconoscimento alla Carriera durante la 37ª cerimonia dei European Film Awards, prevista per il 7 dicembre 2024 a Lucerna.

