- Onorando il defunto Obi Ndefo

Attore e istruttore di yoga Obi Ndefo, famoso per il suo ruolo in "Dawson's Creek," è morto all'età di 51 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla sorella su Facebook. Nel 2019, un tragico incidente ha portato all'amputazione di entrambe le gambe dell'attore.

Ndefo ha partecipato a serie come "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) e "Stargate SG-1" (1997). Tuttavia, il suo ruolo più noto è stato quello di Bodie Wells in "Dawson's Creek," che ha interpretato dal 1998 al 2002.

La sorella è "spezzata"

La sorella minore di Ndefo, Nkem Ndefo, ha annunciato la sua morte improvvisa su Facebook il 31 agosto, senza rivelare la causa. Nel suo post, ha espresso il suo dolore e ha menzionato che il fratello aveva trovato la pace. Ha condiviso una foto dei due insieme.

"Sei e sarai sempre una luce"

L'attrice Mary-Margaret Humes, che ha interpretato Gale Leery, la madre di Dawson nella serie, ha reso omaggio a Ndefo su Instagram. Ha dichiarato: "È difficile credere che te ne sia andato, caro amico. Sei e sarai sempre una luce. La tua resilienza e l'amore di fronte alle sfide della vita saranno un'ispirazione". Ha apprezzato i momenti di amore e supporto condivisi tra loro negli anni. Ha etichettato alcuni dei protagonisti della serie, tra cui Katie Holmes, Joshua Jackson e James Van Der Beek. Sotto l'hashtag "famiglia televisiva" e "amici per sempre", ha espresso i suoi sentimenti.

Humes ha condiviso un'anteprima di un video dietro le quinte del set della serie di successo, dove Ndefo viene visto mentre viene abbracciato da Katie Holmes durante una prova e scherza con James Van Der Beek all'aperto.

Investito da un SUV

Il 17 agosto 2019, mentre tornava alla sua auto dopo aver fatto shopping a Los Angeles, Ndefo è stato coinvolto in un incidente. Un SUV lo ha investito, causando l'amputazione della gamba destra e la necessità di amputare la sinistra. In un'intervista al "Los Angeles Times" l'anno successivo, ha commentato: "Quello che mi è successo è così sfortunato. Perché dovrei peggiorare le cose sentendomi male?". Ha accettato la sua situazione.

È stata raccolta più di $200,000 in una campagna di fundraising per coprire le spese delle protesi e la ristrutturazione a prova di barriere della sua casa a Silver Lake.

Nonostante il tragico incidente del 2019, che ha portato alla perdita di entrambe le gambe dopo essere stato investito da un SUV, Obi Ndefo ha continuato a fare apparizioni in popolari serie televisive di fantascienza come "Star Trek: Deep Space Nine" e "Stargate SG-1".

Ricordando il tempo di Ndefo in "Dawson's Creek", Mary-Margaret Humes, che ha interpretato Gale Leery, ha condiviso un toccante tributo su Instagram, chiamandolo "luce" e esprimendo la sua gratitudine per i momenti condivisi. Ha fatto riferimento alla loro famiglia televisiva e amicizia, concludendo il suo post con gli hashtag "#famigliatelevisiva" e "#amiciper

