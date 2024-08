- "Only Once": adattamento del libro con Blake Lively

Lily Bloom desidera solo un nuovo inizio. Ma quando fa entrare un uomo nella sua vita, viene risucchiata nel passato da "Once Upon a Time in Hollywood". L'adattamento cinematografico del bestseller di Colleen Hoover, con la star di "Gossip Girl" Blake Lively (36) nel ruolo di Lily, ruota intorno a un Relationship violento e alle sue conseguenze.

Lily, che apre un negozio di fiori a Boston dopo la morte del padre e vuole lasciarsi alle spalle il traumatico passato, incontra e si innamora del fascinoso neurochirurgo Ryle - interpretato da Justin Baldoni ("Jane The Virgin"), che ha anche diretto il dramma.

Improvvisamente, l'amore del passato ritorna

Man mano che la relazione di Lily con Ryle diventa più intensa, lei inizia a sentirsi come se fosse in un matrimonio violento come quello dei suoi genitori. Questa sensazione viene amplificata quando il suo vecchio amore Atlas (Brandon Sklenar) ritorna improvvisamente, aggiungendo un triangolo amoroso alla situazione.

Il tema della violenza (domestica) permea il film di oltre due ore. Baldoni utilizza flashback della infanzia di Lily per mostrare, ad esempio, il padre che picchia la madre. Queste scene sono cariche di emozioni e portano anche la storia attuale di Lily a compiersi.

Il film mostra come i modelli di un'infanzia traumatica possono persistere nell'età adulta e quanto sia importante affrontarli. Inoltre, sottolinea l'importanza di conoscere e apprezzare il proprio valore, indipendentemente da una relazione.

Tuttavia, l'esplorazione dei Relationship violenti sembra un po' superficiale e avrebbe potuto beneficiare di maggiori sfumature. Nonostante ciò, Lively e Baldoni brillano nei loro ruoli principali.

Baldoni ha detto a The Hollywood Reporter che girare scene di violenza di genere è stato difficile. "C'erano molti momenti in cui dovevo entrare in una stanza e piangere o scrollarmi di dosso l'energia del personaggio che interpretavo", ha detto.

"Ci sono troppe vere Lily Bloom là fuori che devono affrontare questo ogni giorno, e volevo che sembrasse il più reale possibile, ma è stato ancora molto difficile girare queste scene", ha detto l'attore e regista americano.

Cosa c'entra Taylor Swift con il film

Lively, che ha anche prodotto il film, ha detto a The Hollywood Reporter che la squadra aveva vissuto "un montagnes russe di esperienze umane" e ne era molto orgogliosa. È particularly una fan di una canzone specifica della colonna sonora. Nel film, "My Tears Ricochet" di Taylor Swift suona durante una scena particolarmente emozionante. "Tutte le sue canzoni sono fantastiche, avremmo potuto sceglierne qualsiasi

