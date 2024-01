'One Piece' arriva su Netflix con tanti fan. Se non siete già tra loro, non preoccupatevi.

Invece, la prima stagione di otto episodi cade nelle insidie associate al tentativo di tradurre in live-action una forma d'arte molto diversa, una sfida che Netflix ha già sperimentato con la breve durata di "Cowboy Bebop". Le difficoltà si manifestano con il tono un po' troppo "fuori dagli schemi" di "One Piece", che in alcuni momenti sembra una serie per bambini, un sogno surreale filtrato dalla mente del regista David Lynch e un film dei "Pirati dei Caraibi" prodotto sotto l'effetto di droghe allucinogene.

La trama di base coinvolge un giovane aspirante pirata di nome Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy, il cui personaggio si riferisce sempre a se stesso pronunciando il suo nome per intero), che è alla ricerca di un leggendario tesoro da tempo scomparso, noto come One Piece, un'impresa che gli permetterebbe di realizzare il suo obiettivo di proclamarsi il re dei pirati.

Inseguito da un'autorità spietata nota come i Marines, Luffy mette insieme una ciurma rancorosa ed eccentrica che comprende il dotato spadaccino Roronoa Zoro (Mackenyu), la ladra Nami (Emily Rudd) e il fiondatore Usopp (Jacob Romero).

Oh, e abbiamo detto che Monkey può allungarsi come Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro, avendo mangiato un frutto magico che lo ha trasformato in gomma, solo uno degli straordinari poteri in mostra tra amici e nemici - come il pirata clown irascibile le cui parti del corpo operano in modo indipendente?

Per quanto tutto ciò possa sembrare strano, l'ostacolo principale all'acquisto di "One Piece" è rappresentato dalle sue fluttuazioni selvagge, che possono passare da una violenza più cruda del previsto a una stravaganza con un semplice cappello di paglia - emblematiche di tutte le influenze che Eiichiro Oda ha intessuto nel materiale di partenza, ma apparentemente al di là della capacità dei creatori della serie (Matt Owens e Steven Maeda) di creare qualcosa che coinvolga costantemente i non iniziati.

Definito dal Daily Beast "lo show di Netflix più atteso dell'anno", "One Piece" è stato chiaramente assemblato con amorevole cura e con una quantità non trascurabile di denaro di Netflix, evocando occasionalmente mostri giganti, elaborate sequenze d'azione e combattimenti con le spade, oltre a un bizzarro make-up che sembra un outtakes scartato da "Il Signore degli Anelli". Inoltre, Netflix ha aggiunto più di 380 episodi della serie animata al servizio, quindi questa è solo la punta dell'iceberg.

Tuttavia, riuscire ad avere un'idea precisa della serie è sfuggente quanto il tesoro, e mentre le legioni di fan esistenti probabilmente si arruoleranno con impazienza in questa avventura oceanica, e chissà, potrebbero trovare molta compagnia; tuttavia, coloro che vogliono solo vedere di cosa si tratta rimarranno probabilmente a bocca asciutta.

"One Piece" debutta il 31 agosto su Netflix.

