"Onde intense e prive di folle": l'Angola potrebbe essere la perla nascosta del mondo

Probabilmente non Angola, ma ti sbaglieresti se sottovaluti il suo potenziale per il surf.

Questo paese dell'Africa meridionale, relativamente nuovo sulla scena del turismo, può tenere testa ai migliori quando si tratta di cavalcare l'oceano. Attira principalmente gli appassionati di surf più audaci, con sole limitate comodità per coloro che si avventurano lì. Tuttavia, le cose stanno cambiando, poiché almeno un provider di viaggi per il surf ora aiuta gli appassionati di sport acquatici a trovare l'onda successiva.

AngolaWaves, gestito da Bizuka Barros (di origine portoghese-angolana) e Oded Golan (un israeliano residente in Angola da oltre 15 anni), si dedica a promuovere l'Angola come destinazione per il surf mentre sostiene le comunità locali e lo sviluppo sostenibile nel turismo del surf. Nonostante i clienti abituali, parte del loro lavoro consiste nel convincere i non iniziati della sua fattibilità come destinazione per il surf, affrontando preoccupazioni riguardo ai visti, alla sicurezza, ai voli, alla malaria e persino agli attacchi di squali.

Barros afferma che l'Angola è una destinazione sicura, soprattutto fuori dalla vivace capitale, Luanda. Consiglia di visitarla durante la stagione secca (maggio-settembre), che offre un rischio più basso di malaria e onde più costanti. I visti turistici sono ora facilmente ottenibili.

Paradiso per i surfisti

Mentre ci sono numerosi spot per il surf in Angola, gran parte dell'azione si concentra su Cabo Ledo, una spiaggia mozzafiato e intatta situata circa 120 chilometri (75 miglia) a sud di Luanda. La combinazione di condizioni geologiche e meteorologiche ha prodotto un ambiente quasi ideale per principianti ed esperti.

Le sabbie immacolate e le acque cristalline la rendono popolare tra i turisti, come una pausa dalla capitale. Ma sono i venti prevalenti, che forniscono onde lunghe e semplici, a rendere Cabo Ledo un paradiso per i surfisti.

La baia presenta un'onda costante, lenta e molto lunga a sinistra, adatta ai surfisti di tutti i livelli. Inoltre, quando l'onda è consistente, emergono due onde più avanzate e veloci, note localmente come "Praia do Surfistas" o Spiaggia dei Surfisti.

“È un'onda molto lunga”, dice Paulo Agusto, un imprenditore locale. “Parliamo di onde di 3, 4, 500 metri in una buona giornata - e abbiamo giorni di surf tutto l'anno. E qui non c'è folla!”

C'è un'ampia gamma di opzioni di alloggio, dai campeggi a strutture più lussuose come il Doçe Mar Resort, situato proprio sulla spiaggia. Le temperature generalmente oscillano intorno ai 30 C (86 F) tutto l'anno.

“È molto facile imparare perché possiamo prendere l'onda qui e per prendere un'altra onda possiamo semplicemente camminare sulla spiaggia”, dice Gillas Cros, un expat francese che si gode una sessione di surf. “Possiamo entrare in acqua e prendere l'onda”.

Tenere l'esclusività

Paulo Rodrigues, un portoghese che ha imparato a surfare a Cabo Ledo, dice che è un ottimo posto per i principianti.

“Molto buono per imparare e molto buono per trascorrere del tempo piacevole in mare... temperatura calda, l'acqua è fantastica”, dice. “E il mare non è rude e tutti i dintorni, sai. È... una spiaggia molto tranquilla”.

Non sono solo i surfisti e gli adulti a godersi le onde a Cabo Ledo. Tchyina Matos, che dirige l'Associazione Kalemba Radical, una Ong che offre opportunità sportive ai giovani, ha portato un pulmino pieno di bambini a praticare lo skimboard - che implica tavole più piccole, lanciate correndo dalla riva e scivolando sull'acqua.

“È iniziato 11 anni fa... come progetto per portare i bambini dalle strade”, dice Matos della sua organizzazione. “Abbiamo molti ragazzi che provavano... le droghe o iniziavano a rubare. E poi ho visto un'opportunità per far fare sport ai bambini e non fare brutte cose”.

Cabo Ledo gioca un ruolo significativo in questo, secondo Matos.

“La cosa speciale qui è che, a parte la natura... le persone quando vengono qui, cambiano”, aggiunge, notando che i bambini diventano più comunicativi e più “umani” quando visitano. “Anche se non si conoscono, si aiutano a vicenda, quindi è completamente diverso”.

Agusto, il proprietario del resort, sottolinea che vengono prese misure per garantire che Cabo Ledo rimanga esclusivo.

“Abbiamo alcune regole su quella spiaggia”, dice. Queste includono non accendere fuochi sulla sabbia, nessuna musica ad alto volume, nessun generatore o luci elettriche e portare via tutta la spazzatura.

“Sono solo semplici regole”, dice. “E vedi la spiaggia è pulita. Tutti rispettano, non c'è confusione su quella spiaggia, nessun rumore... Quindi tutti vogliono venire”.

Paesaggi marziani

AngolaWaves organizza itinerari di safari per il surf nella regione e lungo la costa per raggiungere luoghi ancora più selvaggi e remoti, utilizzando una flotta di veicoli 4x4 per collegare i visitatori con le migliori onde del paese e approfittare delle condizioni meteorologiche in cambiamento.

Le destinazioni includono Catanas Point, a quattro ore di auto a sud di Cabo Ledo, che presenta un'onda a forma di A mozzafiato che si rompe su una formazione rocciosa, producendo belle onde a sinistra e veloci, cavi a destra contro lo sfondo di una baia incontaminata.

Davanti allo spot di surf, Sergio Torres e la sua partner, Cecilia, gestiscono un campeggio e un progetto sociale che offre supporto educativo e coaching per il surf ai bambini del posto.

Più a sud, attraversando la savana tropicale e il paesaggio desertico accidentato, il safari copre anche la costa della Riserva di Namibe, un'area naturale protetta dove le dune di sabbia torreggiami rotolano contro l'acqua.

In questi rifugi temporanei, i surfisti risiedono, posizionati strategicamente per avere facile accesso quando le onde si intensificano. Il team di Angola Waves serve loro pasti soddisfacenti per mantenere le forze per le lunghe avventure in mare. Quando regna la tranquillità, ci sono sessioni di ukulele animate intorno al falò.

Proseguendo più a sud, la safari svela un punto di rottura famoso, rannicchiato vicino al paese di Tomuba. Il paesaggio costiero, caratterizzato da un paesaggio desertico, baciato dal sole, ha lasciato alcuni surfisti in vacanza con impressioni straordinariamente simili ai paesaggi marziani catturati dai rover NASA.

Queste viste incantate stanno gradualmente tessendo una leggenda orale affascinante su Angola all'interno della comunità stretta di appassionati di surf sempre alla ricerca dell'onda ideale.

Un surfista solitario dall'Israele, umilmente preferisce l'anonimato per motivi personali, ha racchiuso le sue esperienze prima di partire per casa dopo un emozionante tour di 12 giorni con Angola Waves. Il suo gruppo ha avuto il privilegio di cavalcare onde non popolate.

"Mi mancherà surfare queste onde perfette, godendomi la solitudine!"

