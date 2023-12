Onde enormi e condizioni di spiaggia pericolose per la vita si abbattono per il terzo giorno sulla costa californiana

Le onde insolitamente grandi, che spesso superano i 6 metri, hanno provocato la chiusura delle spiagge lungo la costa californiana e hanno provocato dannose fuoriuscite d'acqua in diverse strade, case e attività commerciali sulla spiaggia.

Nella contea di Ventura, duramente colpita, le onde hanno scavalcato i muri marini e hanno trasportato le auto parcheggiate lungo la strada e negli incroci più importanti, bloccando i percorsi dei primi soccorritori, ha dichiarato il capitano dei vigili del fuoco Brian McGrath all'affiliata TNLA della CNN. L'allagamento di un hotel locale ha causato danni a tutte le sue stanze al piano terra.

L'acqua alta e le pericolose correnti di strappo stanno assediando da giovedì gran parte della costa occidentale, dalla California meridionale all'Oregon, a causa di una serie di potenti tempeste che si sono fatte strada verso terra dall'Oceano Pacifico.

Anche se sabato i rischi diminuiranno per gli abitanti della California settentrionale, le aree costiere della California centrale e meridionale continueranno a essere battute da onde estreme, che potrebbero raggiungere i 25 piedi nelle zone colpite.

Alcune onde che si abbatteranno sulla Bay Area californiana potrebbero raggiungere un picco di 40 piedi - circa la dimensione di un palo del telefono - e altre dovrebbero raggiungere i 28-33 piedi.

Anche la costa meridionale dell'Oregon sarà colpita da forti onde e venti forti all'inizio di sabato. L'allerta per le onde alte è in vigore nella regione fino a sabato mattina, poiché si prevedono onde tra i 20 e i 25 piedi.

I curiosi e gli entusiasti surfisti sono rimasti affascinati dalle spettacolari onde, ma i funzionari locali invitano le persone a rimanere fuori dall'acqua e dalle spiagge a causa delle condizioni potenzialmente pericolose per la vita.

"Le spiagge, i moli e i porti vulnerabili non devono essere considerati sicuri", ha dichiarato il National Weather Service di Los Angeles.

I funzionari della contea di Ventura hanno chiuso tutte le spiagge fino alla vigilia di Capodanno a causa delle onde di 15-20 metri che si abbatteranno sulla costa fino a sabato sera. La contea, insieme alle spiagge di Hermosa, Manhattan e Palos Verdes, affronta le onde più estreme sabato ed è a rischio di inondazioni costiere significative.

"Sappiamo che le onde sembrano impressionanti e comprendiamo la voglia di venire qui", ha detto McGrath a TNLA venerdì. "Ma chiediamo alle persone di stare alla larga e di non recarsi in questa zona per la loro sicurezza e per la nostra".

I primi soccorritori di Ventura hanno salvato circa 10 persone venerdì "che pensavano di essere in grado di navigare in quell'onda alta", ha detto il capitano dei vigili del fuoco. Due bagnanti hanno anche aiutato a tirare fuori dall'acqua un bagnino in difficoltà che stava cercando di tornare a riva dopo aver salvato una persona vicino al molo, ha dichiarato alla CNN il vigile del fuoco Andy VanSciver.

Durante la prima ondata di surf di giovedì, quasi 20 persone sono state travolte da un'onda che si è abbattuta su una barriera di spiaggia costeggiata da spettatori nell'area Pierpont di Ventura Beach, hanno dichiarato i funzionari. Otto persone ferite sono state portate in ospedale.

"È stato terrificante e apocalittico", ha detto Colin Hoag, che ha ripreso un video di persone che si affannavano per fuggire mentre l'onda torreggiante si infrangeva sulla barriera. L'acqua del mare, muovendosi rapidamente, ha fatto cadere alcune persone in piedi e ha colpito le auto mentre i conducenti cercavano di allontanarsi a tutta velocità.

"La gente urlava e gridava. Sono corso più veloce che potevo", ha detto Hoag.

Una delle tempeste che alimentano le onde porterà pioggia e vento in California fino a sabato.

Sabato mattina, la pioggia si sposterà verso l'interno e la California meridionale prima di indebolirsi sulle Montagne Rocciose domenica.

Più all'interno, una miscela invernale cadrà sulle aree della California centrale e orientale. Sono possibili più di 30 centimetri di neve sulle creste e sulle cime di alta quota, mentre nelle zone montuose di bassa quota sono attesi tra i 6 e i 12 centimetri.

Mary Gilbert e Cindy Von Quednow della CNN hanno contribuito a questo servizio.

