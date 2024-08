Ondate di caldo nel Mar Baltico

Oltre al riscaldamento generale, il Mar Baltico è sempre più colpito da ondate di calore marine sia in estate che in inverno. Tali periodi, durante i quali gli strati superiori dell'acqua del mare si riscaldano eccezionalmente in modo temporaneo, vengono registrati in tutto il mondo con un aumento della frequenza. "Le attuali indagini dell'Istituto Leibniz per la Ricerca sul Mar Baltico di Warnemünde (IOW) confermano questa tendenza per il Mar Baltico", ha riferito l'istituto di ricerca.

"Durante i mesi estivi, sono le zone di alta pressione stabili sulla Scandinavia a causare queste ondate di calore - non solo a causa della forte luce solare e delle alte temperature dell'aria, ma soprattutto a causa dei venti eccezionalmente deboli in tali condizioni", ha detto Markus Meier, esperto di clima del Mar Baltico all'IOW. Quest'ultimo impedisce all'acqua di superficie che si riscalda sempre di più di mescolarsi con l'acqua fredda delle profondità, causando l'accumulo di calore negli strati superiori dell'acqua.

Il Mar Baltico figura tra le regioni marine più rapidamente riscaldate del mondo, con un aumento di più di un grado Celsius negli ultimi 35 anni. Meier e il suo team stanno indagando cosa promuova esattamente la formazione delle ondate di calore nel Mar Baltico e quali effetti potrebbero avere. A tal fine, sono stati valutati e integrati in modelli oceanici ad alta risoluzione enormi dataset meteorologici del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine per più di tre decenni.

Le ondate di calore marine nel Mar Baltico, come ha notato Markus Meier, si verificano anche durante i mesi invernali. Queste ondate di calore, che causano il riscaldamento eccezionale degli strati superiori dell'acqua, contribuiscono al riscaldamento generale del Mar Baltico.

