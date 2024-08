- Ondata di infezioni fungine della pelle: i barbieri sono stati utilizzati come capri espiatori?

Si sono diffuse voci da settimane. Il fungo della pelle Trichophyton tonsurans si sta diffondendo e può causare brutti ascessi e calvizie permanente. Si dice che i barbieri siano i principali responsabili di questa ondata di infezioni, dove lame da rasoio contaminate sono sospettate di trasmettere spore fungine da un cliente all'altro. Si ipotizza che non ci sia sufficiente disinfezione, che il contatto con i clienti sia troppo alto e che il personale sia insufficientemente formato.

Ci sono richieste di monitoraggio dell'igiene delle infezioni da parte delle autorità sanitarie, ma non ci sono documenti ufficiali sui numeri delle infezioni né prove al cento per cento che le infezioni si siano verificate nei barbieri. I barbieri stanno forse diventando capri espiatori o le attribuzioni di colpa hanno effettivamente una giustificazione? Il prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz sa dei funghi della pelle. Dirige la mycoclinic, un istituto per le malattie fungine, a Berlino. Parla di "terrore diffuso" in relazione alla segnalazione di Trichophyton tonsurans. Ha risposto alle domande più importanti sull'argomento per Stern.

Il fungo della pelle Trichophyton tonsurans è un nuovo problema?

No.

Trichophyton tonsurans non è nuovo. Il fungo della pelle si sta diffondendo in Germania dal 1990. È stato portato qui come souvenir da lottatori che lo hanno portato dai viaggi di competizione negli Stati Uniti, motivo per cui il fungo è anche chiamato tigna o fungo del tappeto, spiega il prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz a Stern. "Nella lotta tedesca, Trichophyton tonsurans è ancora un problema irrisolto. Si potrebbe dire che l'intera Bundesliga è infetta", dice l'esperto di micologia.

Si diffonde lì attraverso un contatto cutaneo molto intenso o terreno contaminato. Tuttavia, esperti come Tietz hanno recentemente osservato un aumento di persone colpite che non sono lottatori. I barbieri sono sotto i riflettori. Ma la lotta non è l'unica fonte. Il fungo entra anche sulla testa dei bambini dall'Africa. Inoltre, ci sono indicazioni che il fungo sia diffuso nella popolazione turca. Tuttavia, non ci sono numeri precisi per questo, dice Tietz.

È facile prendere l'infezione?

No.

Trichophyton tonsurans è antropofilo, quindi si trasmette da persona a persona. "Il fungo è contagioso, ma non molto contagioso", chiarisce il prof. Tietz. Rispetto a questo, è poco probabile prendere l'infezione con un normale contatto cutaneo con Trichophyton tonsurans, secondo il prof. Tietz. È diverso con un altro fungo della pelle, il fungo del gatto. "Se si accarezza un gatto a Mallorca, anche un leggero contatto cutaneo può portare a un'infezione. Il fungo del gatto è molto contagioso", dice l'esperto.

Lo specialista in microbiologia e specialista in infezioni della pelle presume che una ferita cutanea, ovvero una sorta di porta d'ingresso, sia indispensabile per un'infezione. Ciò include anche piccole escoriazioni o tagli che possono verificarsi anche in un salone di barbiere o di parrucchiere. Se i dispositivi utilizzati non vengono puliti sufficientemente, è possibile che la trasmissione delle spore fungine avvenga tramite le lame da rasoio.

Quante persone infette ci sono attualmente?

Non lo sappiamo.

Dal 2001, le infezioni fungine non devono essere segnalate alle autorità sanitarie. "E se non c'è obbligo di segnalazione, non ci sono numeri - né per il piede d'atleta, le infezioni da lieviti vaginali o Trichophyton tonsurans", dice il micologo Tietz. I numeri possono essere solo stimati. Tietz stesso ha osservato l'aumento delle infezioni per tre o quattro anni. Non è solo. Quasi ogni dermatologo con cui si scambia segnala casi.

"In Germania ci sono circa 4.000 dermatologi. Se ciascuno ne ha due o tre, arriviamo a circa 10.000 casi. E questo è una stima bassa", dice lui. L'ospedale universitario di Erlangen ora segnala i casi di Trichophyton tonsurans all'autorità sanitaria competente. Il primario della clinica di dermatologia lì, Dr. Petra Wölr, parla di un aumento di dieci volte dei casi in un'intervista con la "ApothekenUmschau". Il dermatologo Martin Schaller dell'ospedale universitario di Tubinga ha detto al "Spiegel" che il fungo della pelle ora viene trovato tre o cinque volte più spesso lì rispetto a cinque anni fa. Parla di un'"epidemia europea".

Un'infezione con il fungo della pelle Trichophyton tonsurans deve essere trattata?

Sì.

Il patogeno entra naturalmente nella pelle o viene introdotto nella pelle, ad esempio da un rasoio o da un pettine. Dopo circa dieci giorni, compaiono macchie circolari, dette "tigna", sulla pelle, che prudono. although the symptoms are often mistaken for a bacterial cause, they are a sign of a skin fungus, explains Tietz. "If the symptoms are ignored, it can lead to the next stage where the fungus enters the hair follicle and infects the hair follicle."

As a result, the hair falls out, leaving a circular bald spot. If the fungus is not treated, these spots can remain bald permanently. It can also happen that the fungus spreads and eventually the entire head is bald or other body parts are affected. Prof. Tietz therefore advocates for early diagnosis.

Secondo l'esperto: "La buona notizia è che il fungo può essere trattato molto bene con le compresse, ad esempio. Poi la caduta dei capelli non persiste." Una terapia completa interrompe subito la catena di infezione, in modo che non ci sia trasmissione del patogeno - all'ambiente o ad altre persone. La terapia può durare diverse settimane, ma in molti casi i pazienti non sono più contagiosi dopo circa una settimana. Il problema: molti pazienti si rivolgono al medico solo settimane o addirittura mesi dopo l'infezione.

Sono stati segnalati anche casi di ascessi sulla testa. Tali infiammazioni non erano un sintomo del fungo in precedenza. Il specialista di microbiologia ipotizza quindi che il fungo della pelle si sia trasformato, potrebbe ora essere una nuova variante più spiacevole di Trichophyton tonsurans.

Il fungo può colpire anche gli organi interni?

No.

Il fungo causa principalmente infiammazioni sul cuoio capelluto, ma può anche colpire il corpo intero. In tal caso, si chiama Tinea capitis. Poiché il fungo, come tutti i funghi della pelle, si nutre di cheratina e questa non si trova all'interno del corpo, non può colpire l'intero sistema.

Secondo il Prof. Tietz, diversi fattori si combinano per facilitare un'infezione da fungo nei barbieri: da un lato, sono luoghi di incontro sociale che sono generalmente molto frequentati. Più clienti ci sono, maggiore è la probabilità che uno di loro possa essere una fonte di infezione. Dall'altro lato, gli strumenti possono essere contaminati lavorando su un cliente con fungo della pelle. Inoltre, la rasatura fine può causare ferite che a loro volta facilitano un'infezione.

Determinare dove si è verificata un'infezione è difficile. Tuttavia, il Prof. Tietz non crede che sia una coincidenza che molti dei Currently infected have the fungus behind their ear. "Quello non è ancora una prova del cento per cento che l'infezione si è verificata in un barbiere, ma è probabile", dice l'esperto. Egli sospetta: "Il fungo ha fatto il salto dal tappetino al barbiere o ai saloni di bellezza". I ricercatori di Duisburg avevano già scoperto nel 2020 che il fungo può essere trasmesso attraverso dispositivi per tagliare i capelli contaminati.

L'igiene scarsa è un fattore nella diffusione della malattia della pelle?

Sì.

Per evitare la diffusione di spore fungine, la disinfezione degli strumenti tra i clienti è necessaria. Nei barbieri, ma anche nei saloni di bellezza tradizionali. Tuttavia, l'esperto Tietz dubita che ciò accada sempre nella pratica. Anche se la disinfezione è almeno teoricamente parte dei regolamenti tedeschi per i saloni di bellezza, a differenza dei barbieri.

C'è una soluzione al problema attuale del fungo della pelle?

È un po' sì e no.

La risposta semplice: gli strumenti utilizzati dovrebbero essere disinfettati dopo ogni cliente. Quanto sia fattibile questo nel lavoro quotidiano e quanto sia verificabile per il cliente se la disinfezione è stata eseguita correttamente è discutibile. Tuttavia, i dipartimenti sanitari potrebbero monitorare i negozi in termini di igiene della salute. I clienti che vogliono stare sul sicuro possono anche prendere un'altra misura. "L'idea è un po' assurda, ma pratica. È come la 'pillola del giorno dopo'. Coloro che sono ansiosi ma non vogliono perdere l'arte del taglio di capelli nel barbiere possono lavarsi i capelli preventivamente a casa con uno shampoo antifungino dopo", dice il Prof. Tietz.

