- Ondata di caldo: un ladro ruba i condizionatori dalle pareti in Cina

Caldo torrido in Cina ha spinto un uomo a compiere una serie di furti insoliti. L'uomo, che aveva rubato più di 20 condizionatori in modo spettacolare e aveva tentato di venderli, è stato arrestato nella città centrale cinese di Changsha, secondo quanto riferito dai media locali, citando la polizia.

L'uomo, catturato a metà luglio, aveva smontato e rubato sia le unità interne che i moduli esterni dei condizionatori da luoghi non sorvegliati, principalmente nei negozi, e in seguito li aveva offerti in vendita. Un video lo mostra mentre rimuove un modulo del condizionatore da una parete di notte e lo trasporta sulla sua motocicletta.

Caldo e pioggia stanno tormentando la Cina

Grandi parti della Cina vengono ripetutamente colpite da ondate di calore persistenti durante i mesi estivi. Molti appartamenti, uffici e negozi sono quindi dotati di diversi condizionatori come standard.

La Repubblica Popolare non sta lottando solo contro le alte temperature. Ci sono state forti piogge durante l'estate, portando a inondazioni lampo e allagamenti in molti luoghi con vittime.

Il caldo estivo opprimente ha reso quasi impossibile stare all'aperto, spingendo le persone a cercare rifugio all'interno con i loro condizionatori. Il caldo estivo era così intenso che ha spinto alcuni a rubare questi dispositivi di raffreddamento vitali.

