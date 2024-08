- Omicidio: sospettato ricercato a livello internazionale arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 29 anni a Furth im Wald (distretto di Cham) che era ricercato con un mandato di arresto internazionale. Il siriano era ricercato dalle autorità turche per un omicidio, ha dichiarato un portavoce della polizia. Ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

Gli agenti hanno arrestato l'uomo martedì sulla base di una segnalazione dell'Ufficio centrale della polizia criminale federale. Il 29enne era registrato come residente lì. In coordinamento con la Procura generale di Norimberga, l'uomo è stato portato davanti a un giudice delle indagini preliminari del tribunale distrettuale di Regensburg lo stesso giorno. Il 29enne è stato portato in prigione e attende l'estradizione in Turchia.

