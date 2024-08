- Omicidio in un'utopia di vacanza: tragedia per l'erede della star del cinema

Uscita Emotiva dal Tribunale di Koh Samui

Lasciando il Tribunale Regionale di Koh Samui con evidenti emozioni, l'attore spagnolo Rodolfo Sancho ha parlato solo con i giornalisti spagnoli: "Adesso si tratta di continuare la battaglia, sempre continuare la battaglia". Pochi minuti prima, suo figlio di 30 anni era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un chirurgo plastico colombiano in questo paradiso tropicale. Giornalisti e troupe televisive provenienti dalla Spagna, dalla Colombia e da altri paesi erano presenti per il verdetto.

Influencer dei Social Media Condannato

Daniel Sancho, il 30enne cuoco e personalità influente sui social media con i lunghi capelli biondo scuro, è stato riconosciuto colpevole dopo un anno dalla morte del 44enne colombiano, come riportato da RTVE e altri media, insieme al team legale di Sancho. Deve inoltre pagare alla famiglia della vittima 4 milioni di baht (circa 105.000 euro) come risarcimento.

È possibile presentare appello contro la sentenza alla Corte d'Appello e infine alla Corte Suprema della Thailandia. Il team legale di Sancho ha dichiarato l'intenzione di appellarsi alla decisione. "Presentiamo appello. Non ci aspettavamo una sentenza così severa", ha dichiarato l'avvocato Carmen Balgafon ai giornalisti. Tuttavia, Sancho avrebbe potuto ricevere la pena di morte. Rodolfo Sancho, con una carriera di attore di 20 anni, tra cui il thriller "L'uomo da Roma - Il codice Vaticano", è rimasto silenzioso sulla sentenza.

Uccisione dell'Imprenditore Tedesco Precedente

Il gesto violento ha suscitato indignazione in Thailandia un anno fa, anche a causa del fatto che è avvenuto solo un mese dopo la scoperta del corpo di un imprenditore tedesco nella città turistica di Pattaya.

Sull'isola di Koh Phangan, popolare tra i festaioli e vicina a Koh Samui, sono state trovate all'inizio di agosto 2023 le parti del corpo del chirurgo plastico colombiano. Tra le altre cose, il cranio è stato trovato in sacchi della spazzatura e altre parti del corpo sono state recuperate dal mare. Subito dopo aver denunciato la scomparsa del suo amico colombiano, Daniel Sancho è stato arrestato come sospetto.

Sancho è stato riconosciuto colpevole di omicidio premeditato, smembramento e occultamento di un cadavere, nonché distruzione di prove. La sua pena non capitale è stata attribuita alla sua collaborazione con le autorità thailandesi, secondo RTVE. Ha mantenuto la sua innocenza riguardo all'omicidio premeditato, sostenendo invece che il colombiano è morto in una rissa, ma ha ammesso diverse altre accuse.

Omicidio e Smembramento in Spiaggia, Dopo la Festa

Il gesto è avvenuto il 2 agosto in una capanna vicino alla spiaggia, dove la polizia ha trovato tracce del sangue della vittima. Il giorno successivo, lo spagnolo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre guidava uno scooter con una grande borsa sportiva, presumibilmente con le parti del corpo smembrate dirette verso la spiaggia.

Prima dell'incidente, lo spagnolo aveva acquistato seghe, coltelli da macellaio, sacchi della spazzatura, prodotti per la pulizia, guanti di gomma e lana d'acciaio inossidabile, secondo i media spagnoli all'epoca, citando gli investigatori. Le telecamere di sorveglianza di un supermercato lo hanno ripreso l'1 agosto. Con un kayak noleggiato, Sancho è sospettato di aver smaltito le parti del corpo in mare. Successivamente, avrebbe festeggiato una festa della luna piena in spiaggia con gli amici, poco prima del suo arresto.

Il 'Tribunale di Primo Grado' ha condannato Daniel Sancho all'ergastolo per l'omicidio del chirurgo plastico colombiano. In attesa di un appello, il team legale di Sancho ha dichiarato: "Presentiamo appello. Non ci aspettavamo una sentenza così severa", riferendosi alla sentenza emessa dal 'Tribunale di Primo Grado'.

Leggi anche: