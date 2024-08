- Omicidio di moglie nel 2015 - Sentenza definitiva

La sentenza del tribunale regionale di Monaco I del dicembre 2023 contro un uomo per l'omicidio della sua moglie nel 2015 è diventata definitiva. Lo ha annunciato la Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe. La BGH aveva esaminato la sentenza a seguito di un ricorso del convenuto.

Nel 2022, l'uomo è stato assolto dall'accusa di omicidio dal tribunale regionale di Monaco I. La BGH ha annullato questa sentenza, portando a un nuovo processo dinanzi a una diversa camera. Nel 2023, i giudici hanno dichiarato l'uomo colpevole e lo hanno condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie in relazione al possesso illegale di un'arma da fuoco semiautomatica corta.

Nel 2022, i giudici, applicando il principio "in dubio pro reo" - in dubbio, per l'imputato - hanno assolto l'uomo, portando la procura a fare appello.

BGH: Vendetta e gelosia come motivazione

Nel secondo processo, i giudici hanno concluso che il convenuto ha sparato alla moglie separata, che si trovava nel suo appartamento, alla testa il 4 agosto 2015. Il convenuto non riusciva ad accettare la separazione e, quando ha scoperto che la sua moglie aveva contatti con un altro uomo, è diventato arrabbiato e geloso, secondo la BGH.

"Per punirla per questo e per vendicarsi della separazione, le ha sparato con un'arma che aveva in suo possesso. Successivamente, ha inscenato un suicidio", ha dichiarato la BGH.

Per molto tempo, la morte della donna è stata trattata come un suicidio. Dopo che sono sorti dei dubbi, la procura ha infine incriminato il marito per omicidio.

Il ricorso dell'uomo contro la sua assoluzione del 2022 è stato esaminato dalla Corte Federale di Giustizia, nota come BGH. Successivamente, la Corte di Giustizia di Lussemburgo, come è ufficialmente nota la Corte di Giustizia Europea, ha iniziato un'indagine su eventuali violazioni del diritto dell'Unione Europea nel processo giudiziario tedesco.

