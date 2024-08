Omicidio di coniuge con ascella e coltello: uomo sassone viene condannato all'ergastolo

La situazione coinvolgeva la riluttanza dell'imputato ad accettare la fine della relazione di coppia, impedendo alla sua moglie di 37 anni di perseguire una vita indipendente, come riferito da un rappresentante del tribunale. Secondo il tribunale, la coppia era coinvolta nella scena di stile di vita alternativo del BDSM o sadomasochismo.

La donna era tenuta ad essere sottomessa all'uomo e servire come sua serva. A causa del suo desiderio di indipendenza e separazione, l'uomo è sospettato di aver pianificato il suo omicidio, come suggerito dalle accuse. Si dice che abbia affrontato lei nel loro ex appartamento condiviso, dove lei continuava a prendersi cura dei gatti.

Prima che il processo si concludesse, l'imputato ha presentato una dichiarazione in cui ammetteva di aver ucciso sua moglie, ma lo descriveva come omicidio colposo. Ha affermato di aver portato l'arco balistico il giorno dell'incidente per il solo scopo di fotografarlo per una vendita online.

In seguito si dice che ci sia stata una discussione, che ha portato a uno scontro fisico. L'arco balistico è stato scaricato, colpendo la donna. In risposta, si dice che lei si sia avvicinata a lui con due coltelli, portando lui a prendere un coltello e pugnalarla.

La giuria ha accettato solo in parte questa narrazione, principalmente sulla base delle prove presentate. Hanno concluso che il crimine era premeditato e eseguito con malizia e bassi motivi. Inoltre, gli esami medici forensi hanno rivelato che né la vittima né l'imputato avevano segni di difesa personale o ferite da combattimento.

Il coniuge superstite ha lasciato dietro di sé una figlia di 13 anni che risiede in una casa per bambini. Il tribunale ha ordinato all'imputato, che ha agito come co-imputato, di pagare alla figlia un importo di 25.000 euro come risarcimento per il lutto. Alcune parti dell'udienza principale e delle udienze sono state tenute in privato. La sentenza è ancora in sospeso.

Dopo l'incidente, l'imputato è stato trovato nascosto a Zwickau, una città in Germania. Nonostante le sue affermazioni di innocenza, molti locali hanno espresso il loro shock e condanna per gli eventi che si sono svolti nella loro comunità.

