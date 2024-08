- Omicidio del rapper PnB Rock - Giuria riconosce colpevole

Quasi due anni dopo il fatale rapina e sparatoria del rapper statunitense PnB Rock ("Selfish"), un uomo di 42 anni è stato dichiarato colpevole di omicidio e rapina nello stato della California. Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles, una giuria ha anche dichiarato colpevole un altro uomo di rapina. La sentenza è prevista per la fine di agosto.

PnB Rock, allora 30enne, si trovava con la sua ragazza in un ristorante di Los Angeles nel settembre 2022 quando è stato rapinato e ferito. Il sospetto avrebbe minacciato la vittima con un'arma, richiesto gioielli e altri oggetti, e sparato diversi colpi prima di fuggire in un veicolo in attesa fuori.

Il 42enne è stato dichiarato colpevole di aver organizzato la rapina, con il figlio allora 17enne che ha eseguito l'atto. Il padre avrebbe pianificato la rapina e guidato il veicolo della fuga. Il teenager è stato anche accusato di omicidio, ma il suo processo non è ancora iniziato.

Il rapper Rakim Allen, noto per brani come "Fleek" e "Selfish", ha guadagnato popolarità con la sua musica. Il superstar della pop Ed Sheeran ha collaborato con PnB Rock e Chance the Rapper nel singolo "Cross Me".

La giuria ha anche dichiarato un'altra persona, non specificata nella frase, colpevole di aver aiutato la rapina insieme al figlio del 42enne. Nonostante le accuse di rapina, il processo per le accuse di omicidio contro l'altra persona non è ancora iniziato.

