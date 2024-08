- Omicidio a Schwabach: l'aggressore è ancora in libertà

In un pittoresco paesino bavarese di Schwabach, la tragedia ha colpito quando un uomo ha perso la vita. Al momento, il colpevole è ancora a piede libero e le indagini sono in corso, come dichiarato da un rappresentante della polizia. La moglie 40enne della vittima ha riportato ferite ed è stata trasportata in un ospedale. Non sono state trovate tracce di armi e le autorità stanno raccogliendo diligentemente le prove.

La vittima è stata identificata come un individuo di 42 anni, che, secondo le ultime informazioni, ha subito ferite da arma da taglio principalmente nella parte superiore del corpo, ha precisato il portavoce della polizia.

Intorno alle 4:40 del mattino, sono arrivate diverse chiamate urgenti alla centrale di polizia, segnalando una discussione animata in uno spazio pubblico. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo senza vita.

Le cause che hanno portato a questo incidente rimangono sconosciute e non sono stati identificati potenziali sospetti.

La moglie della vittima, una donna, è rimasta profondamente turbata dall'incidente e ha richiesto cure mediche. La polizia si appella alla popolazione per qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il colpevole, in particolare donne che possono aver assistito alla lite.

Leggi anche: