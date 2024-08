- Omicidio a Schwabach: ancora non si è arrestato l'assassino

Un uomo di 42 anni è stato accoltellato a morte a Middle Franconia dopo una rissa fuori da un palazzo. La polizia ha setacciato la zona del crimine a Schwabach vicino a Norimberga la mattina di lunedì con un elicottero e cani da fiuto, ma non è riuscita a catturare l'assassino misterioso.

L'uomo di 42 anni aveva ferite sul corpo superiore, oltre ad altre lesioni, secondo la polizia. Sua moglie di 40 anni è stata anche ferita, con tagli alle braccia e alle mani, e ricoverata in ospedale. Fortunatamente, non è in condizioni critiche, ha detto Michael Konrad, portavoce della polizia.

Lei è il testimone principale

Gli investigatori credono che la donna abbia interferito durante l'attacco al marito. Konrad ha detto ai media: "Lei è il nostro testimone principale". Vogliono interrogarla non appena possibile, ma non sanno ancora quando sarà disponibile, ha aggiunto Konrad.

Non è stato trovato alcun arma finora, secondo i resoconti. Dalle ferite da taglio sulle vittime, gli investigatori credono che sia stata usata una lama, ha detto Konrad. Il legame tra l'aggressore e la vittima è ancora un mistero. L'ora e il luogo del crimine non suggeriscono un attacco casuale.

Troppo tardi per aiutare di nuovo

La polizia ha ricevuto diverse chiamate di emergenza alle 4:40 del mattino di lunedì per una discussione animata in un parcheggio davanti a un palazzo, ha detto Konrad. Quando sono arrivati i poliziotti, l'uomo di 42 anni giaceva già senza vita a terra. "Purtroppo, era troppo tardi per qualsiasi aiuto".

La vittima e sua moglie vivevano nella zona di palazzi e case a schiera vicino al luogo del crimine, hanno scoperto i poliziotti. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla vittima inizialmente da Konrad. La polizia intende parlare con la famiglia e gli amici della vittima per raccogliere informazioni sul potenziale aggressore.

Fino ad ora, c'è solo una descrizione generale del sospetto, ha detto Konrad. I testimoni hanno parlato di un uomo alto e muscoloso con un cappuccio nero. La polizia ritiene che il fuggiasco non rappresenti un pericolo per gli altri. Stanno cercando altri testimoni che potrebbero aver visto qualcosa di strano intorno al crimine o alla fuga del sospetto.

L'attacco si è verificato a Middle Franconia, confinante con la Baviera. Il sospetto, descritto come alto e muscoloso, è stato visto l'ultima volta con un cappuccio nero, e le autorità credono che possa aver lasciato la zona.

