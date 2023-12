Personale

Omar al-Bashir in breve

Data di nascita: 1 gennaio 1944

Luogo di nascita: Hosh Bannaga, Sudan

Nome di nascita: Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Padre: Nome non disponibile pubblicamente

Madre: Nome non disponibile pubblicamente

Matrimoni: Fatima Khalid; Widad Babiker Omer

Istruzione: Accademia militare del Sudan, 1966

Servizio militare: Forze armate sudanesi

Religione: Islam

Cronologia

1960 - Entra nelle Forze armate sudanesi.

1966 - Si diploma all'Accademia militare del Sudan.

1973 - Presta servizio con le forze egiziane durante la guerra arabo-israeliana dell'ottobre 1973.

1973-1987 - Ricopre vari incarichi militari.

1989-1993 - È ministro della Difesa del Sudan.

30 giugno 1989 - Guida un colpo di Stato contro il primo ministro sudanese Sadiq al-Mahdi. Istituisce e si autoproclama presidente del Consiglio di comando rivoluzionario. Scioglie il governo, i partiti politici e i sindacati.

Aprile 1990 - Sopravvive a un tentativo di colpo di Stato. Ordina l'esecuzione di oltre 30 ufficiali dell'esercito e della polizia coinvolti nel tentativo di colpo di Stato.

16 ottobre 1993 - Diventa presidente del Sudan quando il Consiglio di comando rivoluzionario viene sciolto e il Sudan viene riportato al governo civile.

Marzo 1996 - Viene rieletto presidente con oltre il 75% dei voti.

Dicembre 1999 - Scioglie il Parlamento dopo che il presidente del Partito del Congresso Nazionale Hassan al-Turabi propone leggi che limitano i poteri del presidente.

Dicembre 2000 - Viene rieletto presidente con oltre l'85% dei voti.

Febbraio 2003 - I ribelli della regione sudanese del Darfur insorgono contro il governo sudanese.

2004 - Viene criticato per la mancata repressione della milizia Janjaweed, una milizia filogovernativa accusata di aver ucciso e violentato la popolazione del Darfur.

Settembre 2007 - Dopo un incontro con il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, Bashir accetta i colloqui di pace con i ribelli. I colloqui di pace iniziano a ottobre, ma vengono rinviati a tempo indeterminato dopo la mancata partecipazione della maggior parte dei principali attori.

14 luglio 2008 - Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI) presenta un'accusa contro Bashir per genocidio e crimini di guerra in Darfur.

4 marzo 2009 - La Corte penale internazionale emette un mandato di arresto per Bashir.

26 aprile 2010 - La Commissione elettorale nazionale del Sudan certifica Bashir come vincitore delle recenti elezioni presidenziali con il 68% dei voti.

12 luglio 2010 - La Corte penale internazionale emette un secondo mandato di arresto per Bashir. Il mandato comprende 10 capi d'accusa contro Bashir.

12 dicembre 2014 - La Corte penale internazionale sospende il processo contro Bashir per mancanza di sostegno da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

9 marzo 2015 - La CPI chiede al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di prendere provvedimenti per costringere il Sudan a estradare Bashir.

27 aprile 2015 - La Commissione elettorale del Sudan annuncia che Bashir è stato rieletto presidente con oltre il 94% dei voti. Molti dei principali gruppi di opposizione boicottano le elezioni.

15 giugno 2015 - Bashirlascia il Sudafrica proprio mentre l'Alta Corte sudafricana decide di ordinarne l'arresto. Il gruppo per i diritti umani che aveva presentato una petizione al tribunale per ordinare l'arresto di Bashir, il Southern Africa Litigation Centre, afferma in un comunicato di essere deluso dal fatto che il governo abbia permesso al presidente sudanese di partire prima della sentenza.

23 novembre 2017 - L'Agence France Presse e altri media riportano che durante un viaggio in Russia, Bashir chiede a Putin di proteggere il Sudan dagli Stati Uniti, affermando di volere legami militari più stretti con la Russia.

16 dicembre 2018 - Bashir visita la Siria. È la prima volta che un leader della Lega Araba visita la Siria dall'inizio della guerra nel 2011.

22 febbraio 2019 - Dichiara lo stato di emergenza per un anno in risposta a mesi di proteste in tutto il Paese e alle richieste di dimissioni.

1 marzo 2019 - Si dimette da presidente del Partito del Congresso Nazionale.

11 aprile 2019 - Dopo tre decenni di governo, Bashir viene arrestato e costretto a lasciare il potere con un colpo di Stato militare. Il governo di Bashir viene sciolto e un consiglio militare assume il controllo per due anni per supervisionare la transizione del potere, secondo una dichiarazione televisiva del ministro della Difesa sudanese Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf.

13 maggio 2019 - Secondo una dichiarazione rilasciata alla CNN, la Procuradel Sudan ha disposto l'accelerazione delle accuse contro Bashir per l'uccisione dei manifestanti.

19 agosto 2019 - Bashir appare in un tribunale di Khartoum per il primo giorno del suo processo per corruzione. La sicurezza è aumentata in seguito al tentativo fallito dei suoi sostenitori di farlo evadere dal carcere.

14 dicembre 2019 - Bashirviene condannato a due anni in un istituto di correzione dopo essere stato riconosciuto colpevole di corruzione e possesso illegittimo di valuta estera.

11 febbraio 2020 - Un membro del Consiglio sovrano del Sudan annuncia che tutti i sudanesi ricercati dalla Corte penale internazionale saranno consegnati, compreso Bashir.

21 luglio 2020 - Inizia a Khartoum il processo a Bashir per il suo ruolo nel colpo di Stato del 1989 che lo ha portato al potere. Rischia una condanna massima a morte.

11 agosto 2021 - In una dichiarazione rilasciata alla CNN, il Consiglio dei Ministri del Sudan annuncia che il governo consegnerà Bashir alla CPI insieme ad altri funzionari ricercati per il conflitto del Darfur.

26 aprile 2023 - Notizie non confermate affermano che Bashir è tra i prigionieri rilasciati dalla prigione di Kober. Tuttavia, l'ufficio stampa della polizia sudanese e fonti che hanno familiarità con la questione riferiscono alla CNN che Bashir è stato trasferito all'ospedale specializzato di Alia un anno fa a causa di problemi di salute.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com