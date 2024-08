Oltre ventidue morti a causa del colera in Sudan.

In Sudan, lacerato dalla guerra, il colera sta rapidamente diffondendo la sua presenza. Come dichiarato dal Ministro della Salute Haitham Mohamed Ibrahim domenica scorsa, almeno 22 persone sono morte a causa di questa malattia infettiva nelle ultime due settimane. Il ministero ha inoltre confermato oltre 350 nuovi casi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche segnalato gli scarsi casi di colera in Sudan. Dal 1 gennaio al 28 luglio, sono stati documentati 78 decessi e 2.400 casi confermati. Tuttavia, il Ministro Ibrahim non ha specificato il periodo di riferimento delle sue statistiche.

Un anno e mezzo fa, la tensione tra il gruppo paramilitare RSF e le forze militari sudanesi è esplosa in una guerra civile totale. Purtroppo, molte vite sono state perse e numerose regioni ora rischiano la fame.

Il colera è un'infezione altamente debilitante che causa diarrea intensa e può portare a grave disidratazione e morte in poche ore se non trattata. Si diffonde attraverso l'ingestione di cibo o acqua inquinati.

A causa della guerra civile in corso e dell'instabilità in Sudan, più persone sono a rischio di contrarre il colera. Per contrastare questo, è necessario un maggiore sostegno e aiuti internazionali per fornire acqua potabile e migliorare le condizioni igienico-sanitarie.

