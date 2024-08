- Oltre venti persone sono rimaste ferite in un incendio a causa di una bicicletta al Highfield Festival.

A seguito di un incendio su una ruota panoramica al Highfield Festival nelle vicinanze di Lipsia, un investigatore del fuoco è giunto sul posto. "L'investigatore si trova sul terreno del festival dalle prime ore del mattino e ha iniziato le indagini", ha dichiarato un portavoce della polizia. Al momento, la principale preoccupazione è capire come si sia verificato l'incidente, che ha coinvolto almeno 23 persone ferite. La zona dell'incendio è stata isolata e la polizia scientifica ha iniziato le indagini.

Intorno alle 21:00 di sabato sera, una delle 24 gondole della ruota panoramica è andata a fuoco, diffondendo poi le fiamme a un'altra gondola. La sequenza degli eventi di quei minuti è ancora sotto indagine da parte delle autorità. Secondo i rapporti della polizia, circa 25 persone sono rimaste ferite - quattro delle quali hanno riportato ustioni, mentre una ha riportato ferite a causa di una caduta. I restanti feriti, compresi i soccorritori e almeno 4 agenti di polizia, sono stati portati in ospedale per essere esaminati per eventuali intossicazioni da fumo.

La polizia non ha fornito informazioni sull'età e il genere dei feriti. Il numero esatto dei feriti è ancora in corso di chiarimento, ha detto il portavoce. Le due gondole che hanno preso fuoco sono state completamente distrutte. Non è ancora chiaro quante persone si trovassero sulla ruota panoramica al momento dell'incendio. Normalmente, ogni gondola può contenere un massimo di quattro persone.

Highfield Festival sospeso per due ore

"Sono sconvolto dall'incendio della ruota panoramica durante il mio spettacolo al Highfield", ha scritto il rapper Ski Aggu su Instagram. È stato informato tramite auricolare di continuare il suo spettacolo per prevenire il panico. "Grazie per essere rimasti calmi e aver probabilmente evitato una situazione peggiore", ha scritto ai suoi follower. Ha augurato una pronta guarigione a tutti coloro che sono rimasti coinvolti.

Il festival di rock e pop, che ha attirato circa 30.000 visitatori al Störmthaler See, è stato temporaneamente sospeso per circa due ore. In seguito, lo spettacolo è ripreso con un'esibizione del rapper Cro.

Il Highfield Festival ha ripreso dopo una sospensione temporanea a causa dell'incidente della ruota panoramica. Tuttavia, la ruota panoramica rimane chiusa in modo indefinito mentre proseguono le indagini sull'incendio al Highfield Festival.

