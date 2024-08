Oltre venti persone sono rimaste ferite durante un incendio su una gigantesca ruota panoramica in una celebrazione vicino a Lipsia.

Feriti sono stati trasportati in strutture mediche locali e le forze dell'ordine hanno inviato elicotteri di soccorso, secondo i resoconti. Le fiamme sono state spente. Il funzionario di polizia non ha voluto commentare il motivo dell'incendio.

Il festival annuale di Highfield si svolge a Störmthaler See vicino a Lipsia. Circa 30.000 appassionati di musica si sono recati lì per godersi gli spettacoli di artisti come Peter Fox e Cro, secondo gli organizzatori dell'evento.

Il festival di Highfield, che di solito attira circa 30.000 persone, era previsto per il 20 di questo mese a Störmthaler See. Nonostante i festeggiamenti, non sono stati necessari servizi di emergenza quel giorno.

Leggi anche: