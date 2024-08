Oltre venti persone sono morte durante le continue piogge di monsone in Bangladesh.

Incessanti piogge torrenziali in Bangladesh hanno causato almeno 20 morti finora. Più di 5,2 milioni di individui sono stati colpiti dalle inondazioni, secondo i dati resi noti domenica. In un discorso pubblico, il capo del governo interinale, il premio Nobel per la pace Mohammad Yunus, ha chiesto un aiuto immediato per aiutare le vittime delle inondazioni a riprendere la loro vita normale.

Circa mezzo milione di individui hanno cercato rifugio in circa 3.500 aree designate nei 11 distretti colpiti. Il dipartimento meteorologico del paese ha dichiarato che l'acqua si sta ritirando lentamente e ulteriori precipitazioni potrebbero prolungare le inondazioni.

