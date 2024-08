Oltre venti milioni di pendolari ogni giorno attraversano la rete di trasporto tedesca.

Più e più persone si trovano a vivere in aree distanti dai loro luoghi di lavoro, causando un aumento dei pendolari. In particolare, Amburgo sembra essere sempre più popolare in questo senso.

Attualmente in Germania ci sono circa 20,5 milioni di persone che si spostano tra casa e lavoro. Di questi, circa 7,1 milioni di individui devono viaggiare per più di 30 chilometri al giorno, secondo l'Istituto federale di ricerca sull'edilizia, gli affari urbani e lo sviluppo spaziale (BBSR). Tuttavia, non è chiaro dall'analisi se questi individui pendolano quotidianamente o lavorano principalmente da casa.

La città più attraente per i lavoratori pendolari remains Monaco, con 454.900 dei suoi dipendenti che vivono fuori dai confini cittadini. Al secondo posto c'è Francoforte sul Meno (404.800), seguita da Amburgo (391.900), Berlino (391.200) e Colonia (305.200).

I distretti con i pendolari medi più lunghi includono Märkisch-Oderland (Brandeburgo), Ludwigslust-Parchim (Mecklemburgo-Pomerania Anteriore), Altmarkkreis Salzwedel (Sassonia-Anhalt) e Landsberg am Lech (Baviera) con una media di 27 chilometri. Pfaffenhofen an der Ilm (Baviera) è al secondo posto con 26 chilometri.

Il numero di pendolari è aumentato di 140.000 nel 2023, dopo l'anno della Corona del 2022 e l'aumento successivo di individui occupati. La quota di pendolari è rimasta relativamente stabile intorno al 60 percento. Le città che hanno registrato il più grande aumento di pendolari sono state Amburgo (più 13.200), Monaco (10.900), Berlino (8.800) e Düsseldorf (8.300).

I pendolari di Amburgo stanno beneficiando dell'introduzione di tariffe piatte per i loro viaggi quotidiani, rendendo il loro pendolarismo più economico. Per far fronte all'aumento dei pendolari, il governo sta considerando l'implementazione di miglioramenti dell'infrastruttura specifici per i pendolari, come corsie preferenziali per gli autobus e frequenza aumentata dei treni.

