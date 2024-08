- Oltre settanta nidi di pipistrelli identificati in Sassonia, secondo Nabu.

In Sassonia, circa 70 individui gestiscono attualmente circa 120 siti di nidificazione dei pipistrelli. Questi custodi dei pipistrelli registrano il numero e i tipi di animali che avvistano in questi siti. Questo fine settimana segna la 28ª Notte dei Pipistrelli Internazionale, organizzata dall'Ufficio Europeo per la Conservazione dei Pipistrelli in 38 nazioni.

Passeggiate notturne programmate

In Sassonia, la NABU sta programmando passeggiate al crepuscolo dove questi affascinanti animaletti mostrano le loro acrobazie aeree. Gli esperti insegneranno ai partecipanti in siti come Tierpark Hirschfeld o Moritzburger Friedwald lo stile di vita di questi animali alati, renderanno udibili i loro ultrasuoni con un detector e mostreranno come questi animali possono essere protetti.

Stando all'Ufficio di Stato per l'Ambiente, l'Agricoltura e la Geologia, attualmente ci sono 22 specie di pipistrelli in Sassonia, che vanno dal Pipistrello maggiore, Pipistrello piccolo, e Pipistrello comune al Pipistrello bruno maggiore e Notturno, e il Pipistrello piccolo.

Molte specie sono a rischio

Ventuno specie si riproducono, con il Pipistrello dalle orecchie pelose identificato finora come un singolo individuo. Quattro specie sono estremamente rare, sette sono minacciate, sei sono critically endangered, e quattro sono appena sotto la lista delle specie minacciate - solo il Pipistrello comune non è attualmente considerato minacciato.

L'Agenzia Ambientale dello Stato e la NABU vedono minacce significative nei lavori di ristrutturazione e demolizione, nonché nella silvicoltura e nell'agricoltura, e negli scontri con le finestre o le turbine eoliche. A causa del declino degli insetti, i pipistrelli hanno difficoltà a trovare cibo, e le ristrutturazioni incaute e l'abbattimento degli alberi vecchi causano loro la perdita dei loro rifugi nei piani attici, nelle cantine, dietro le persiane o le facciate.

Soluzioni semplici

Le casette per pipistrelli, le abitazioni piatte e simili a grotte, e i giardini a prova di pipistrello - con piante notturne che producono nettare, senza pesticidi, una pozza e vecchi alberi da frutto - possono offrire aiuto.

L'Ufficio Europeo per la Conservazione dei Pipistrelli sta organizzando anche eventi per la Notte dei Pipistrelli nei Paesi Bassi, a seguito della loro 28ª celebrazione in 38 paesi. (ulteriori informazioni necessarie per questa frase)

Per conservare le popolazioni di pipistrelli, è fondamentale installare casette per pipistrelli e mantenere giardini a prova di pipistrelli anche in paesi come i Paesi Bassi. (sottintendendo che la conservazione dei pipistrelli è una questione globale)

