Oltre sessanta persone sono rimaste ferite in un incendio che ha colpito la gigantesca ruota panoramica durante un evento vicino a Lipsia.

Secondo le autorità, diverse gondole della ruota panoramica del sito del festival presso il lago Störmthal sono gone in fiamme intorno alle 21:00 di sabato sera. Un'analisi condotta dagli investigatori del fuoco ha rivelato che strane fiamme si erano accese inizialmente sotto la ruota panoramica, che poi si sono propagate alle gondole.

Inizialmente, la polizia ha segnalato circa 20 persone ferite, per lo più a causa dell'inalazione di fumo. I feriti includevano sia partecipanti al festival che personale di emergenza come i poliziotti. Il giorno successivo, la polizia ha annunciato che non c'erano problemi di salute gravi.

Le persone ferite sono state trasportate in strutture mediche vicine, con l'uso anche di elicotteri di soccorso.

Il festival Highfield presso il lago Störmthal, situato a sud di Lipsia, ha avuto inizio la sera di giovedì. Secondo gli organizzatori, circa 30.000 appassionati di musica si sono recati per godersi le esibizioni di artisti come Peter Fox e Cro.

Leggi anche: