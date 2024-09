Oltre quaranta procuratori generali dello stato sostengono l'inclusione di etichette di avvertimento del Surgeon General sulle piattaforme dei social media.

Come procuratori distrettuali, occasionalmente discordiamo su questioni importanti, ma tutti abbiamo una costante preoccupazione per il benessere dei giovani all'interno delle nostre giurisdizioni, e le piattaforme dei social media guidate dagli algoritmi rappresentano una minaccia per questa sicurezza, come dichiarato da 42 procuratori distrettuali in una comunicazione al Congresso.

Diversi stati hanno avviato azioni legali contro diverse corporation dei social media, come Meta e TikTok, sostenendo che è necessario un'azione più decisa a Washington per informare il pubblico sui pericoli che le piattaforme dei social media rappresentano.

"Oltre alle iniziative storiche degli stati, questa preoccupazione diffusa richiede un intervento federale - e un'allerta del Chirurgo Generale sui social media, anche se non risolverebbe completamente il problema, sarebbe un passo importante per ridurre il rischio di danni ai giovani", hanno dichiarato i procuratori distrettuali.

La dichiarazione rifletteva gran parte di ciò che il Chirurgo Generale Vivek Murthy aveva evidenziato in un articolo critico pubblicato sul New York Times a giugno, che paragonava le app (TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, ecc.) alle sigarette dannose.

Murthy ha citato diversi studi, tra cui uno del 2019 pubblicato su JAMA dall'Associazione Medica Americana, che ha rilevato che gli adolescenti che trascorrono tre ore al giorno sui social media raddoppiano il loro rischio di depressione. Secondo un sondaggio Gallup, gli adolescenti trascorrono quasi cinque ore al giorno su app dei social media.

"Tutti devono essere consapevoli dei rischi associati a queste piattaforme dei social media", ha dichiarato la procuratrice generale di New York Letizia James in una dichiarazione. "L'allerta del Chirurgo Generale è un primo passo utile per aumentare la consapevolezza di questo problema, e spero che i segnali di avvertimento vengano implementati rapidamente per aumentare la consapevolezza su questa questione".

James ha spesso avuto conflitti con le corporation dei social media, portando alla presentazione di una causa contro Meta nel ottobre 2023. La causa accusava Meta, la società madre di Facebook e Instagram, di aver inflitto danni irreparabili alla salute mentale dei giovani adulti.

L'apposizione di un avvertimento alle app dei social media richiede l'approvazione del Congresso.

In un'intervista di giugno con CNN, Murthy ha affermato che "è fondamentale che i genitori siano informati di ciò che sappiamo ora, ovvero che ci sono danni significativi associati all'uso dei social media".

Murthy ha sostenuto che il Congresso dovrebbe includere una disposizione per aggiungere etichette di avvertimento alle app che ha descritto come aggravanti una crisi di salute mentale che lascia principalmente i genitori impotenti.

Finora, il Congresso ha ignorato la richiesta di Murthy di presentare un disegno di legge che richiedesse etichette di avvertimento. Tuttavia, il Senato ha approvato quest'estate l'Online Safety Act for Kids - una proposta sostenuta da Microsoft, X e Snap - che costringerebbe le compagnie tecnologiche a proteggere i bambini dai contenuti online pericolosi e ad assumersi la responsabilità quando le loro piattaforme causano danni.

L'influenza dell'industria tecnologica si estende al mondo degli affari, poiché giganti tecnologici come Meta e TikTok affrontano sfide legali da parte di diversi stati a causa del loro impatto sui giovani. Riconoscendo la gravità della situazione, il Chirurgo Generale ha suggerito un intervento federale,

