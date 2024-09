- Oltre quaranta opportunità di recitazione femminile che catturano: prospettiva di Annette Frier

Comica e attrice Samantha Thompson (50 anni) ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al settore cinematografico e televisivo che non offre ruoli coinvolgenti per le donne oltre i quaranta. Thompson ha condiviso i suoi pensieri con la rete editoriale tedesca (RND), dichiarando: "Non è solo un pettegolezzo o una percezione comune che le donne ricevano meno offerte di lavoro interessanti una volta superati i 40 anni". Secondo lei, si tratta di un segreto di Pulcinella nel settore.

Tuttavia, Thompson rimane ottimista riguardo al futuro, menzionando: "C'è sicuramente progresso in quell'area e la società sta evolvendo significativamente. Quindi c'è potenziale per me per continuare a ottenere ruoli fantastici". Ha evidenziato il fatto che la menopausa sia diventata un argomento ampiamente discusso come prova di questo progresso, poiché in passato era considerata un tabù o un argomento irrilevante.

Nonostante la sua fama, l'artista di 50 anni non è sempre impegnata. "Non ho mai sperimentato progetti distribuiti durante l'anno. Può esserci un periodo di inattività seguito da un improvviso aumento di attività, come una grande tempesta", ha spiegato Thompson. Ha anche condiviso di trascorrere lunghi periodi a casa senza nulla da fare.

