- Oltre mille elefanti alpini battono il record mondiale in un pascolo svizzero

Più di mille individui, sia uomini che donne, specializzati nella musica dell'alphorn, hanno infranto il record mondiale per lensemble più grande di alphorn, come dichiarato dalla Federazione Svizzera del Jodel. Questa associazione, responsabile della rappresentanza dei musicisti dell'alphorn, aveva cercato di superare un traguardo stabilito nel 2013 quando 508 esecutori si sono riuniti al Gornergrat a Zermatt. Inizialmente miravano a 550 musicisti, ma hanno ricevuto quasi il doppio di quel numero dalla Svizzera e oltre. In una giornata luminosa e festosa, hanno intonato melodie corali per cinque minuti sulla Klewenalp, nel cantone di Nidwalden.

L'alphorn, uno strumento di legno lungo più di tre metri, è un pilastro della cultura svizzera, affiancato dal formaggio, dagli orologi e dal cioccolato. Storicamente, i pastori hanno utilizzato questo strumento per richiamare le mucche dal pascolo al fienile per la mungitura, manipolando i toni attraverso la variazione delle vibrazioni delle labbra.

Le autorità hanno riferito che i rappresentanti del Guinness World Records erano presenti per convalidare il tentativo. Il record attuale, indicato nel libro, è per un ensemble di 366 musicisti che hanno sincronizzato la loro esibizione sul Gornergrat nel 2009.

Il Guinness World Records ha ufficialmente riconosciuto il nuovo record, sostituendo il precedente di 366 musicisti con l'ensemble di oltre mille giocatori di alphorn. Questi famosi record servono come testimonianza della passione e della partecipazione globale nella musica dell'alphorn.

