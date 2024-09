Oltre la metà dei polacchi appoggia l'abbattimento dei droni russi nello spazio aereo polacco.

19:34 Esperti della sicurezza svizzera invitano il governo a rivedere la politica di neutralitàUn comitato di esperti svizzeri raccomanda di ripensare la politica di neutralità del Paese, in vigore da un secolo, a favore di una maggiore cooperazione militare con NATO e Unione Europea. Il rapporto, ottenuto dal "Le Matin", suggerisce questa azione in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza seguite all'invasione russa dell'Ucraina. Il comitato di esperti del Ministero della Difesa svizzero sottolinea anche che la Svizzera è sotto crescente pressione, sia a livello nazionale che internazionale, per chiarire la sua posizione di neutralità. La politica di neutralità risale all'anno 1515. Il comitato di esperti è guidato da Guy Parmelin, ex presidente della Confederazione svizzera.**

18:58 Stato Maggiore: oltre 90 scontri con le forze russeDall'alba ci sono stati 91 scontri tra le forze ucraine e russe al fronte. Lo Stato Maggiore ucraino lo riferisce e descrive la situazione al fronte come difficile. "Le forze di difesa stanno facendo sforzi per contrastare i piani offensivi dell'aggressore russo e eliminare il suo personale e l'equipaggiamento militare", si legge nel rapporto sulla situazione.**

18:22 Comandante ucraino: Russia ha perso circa 36.810 soldati ad agostoLe perdite dell'esercito russo in Ucraina ad agosto sono stimate in circa 36.810 soldati. Lo riferisce il comandante delle forze terrestri ucraine, Oleksandr Pavliuk, su Telegram, come riportato da Ukrinform. Secondo lui, le forze armate ucraine hanno anche distrutto un notevole numero di armi e attrezzature nemiche lo scorso mese: l'esercito russo ha perso 193 carri armati, 557 veicoli corazzati da combattimento, 1.517 sistemi d'artiglieria, 44 lanciarazzi multipli, 33 sistemi di difesa aerea, più di 2.000 veicoli e 278 unità specializzate. I numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Mosca rimane riluttante a fornire informazioni sulle proprie perdite in Ucraina.**

17:44 Londra: le truppe russe intensificano l'avanzata su PokrovskLe truppe russe a terra stanno accelerando l'avanzata sulla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, secondo un aggiornamento dell'intelligence britannico. "Le truppe russe a terra sono probabilmente a meno di 10 chilometri dai limiti della città", si legge. Gli analisti dell'intelligence si aspettano che l'avanzata rallenti una volta che le truppe a terra raggiungano le aree edificate intorno alla città. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per le forze ucraine. "Se presa, potrebbe estendere le esistenti rotte di rifornimento e ulteriormente complicare la situazione per le forze ucraine", si aggiunge. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato aggiornamenti quotidiani sulla situazione dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, citando i dati dell'intelligence.**

17:16 Morti e feriti dopo il bombardamento russo di KurakhoveL'esercito russo ha bombardato la città di Kurakhove nella regione di Donetsk. Almeno tre persone sono morte e nove sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Vadym Fillaschenko, su Telegram. Ha riferito che l'esercito russo ha preso di mira la città utilizzando lanciarazzi multipli del tipo "Uragan".**

16:43 Le forze russe segnalano ulteriori progressi nel DonbassLe forze russe riferiscono di aver fatto ulteriori progressi nella regione di Donetsk nell'est dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo riferisce la cattura del villaggio di Zhovten nella parte settentrionale del Donbass vicino alla città di Siversk controllata dall'Ucraina. Tuttavia, lo Stato Maggiore ucraino riferisce nove tentativi di assalto russo dal giorno precedente in questo settore, compreso Zhovten, tutti respinti. Entrambe le relazioni devono ancora essere verificate in modo indipendente. Il'esercito russo sostiene anche di aver ottenuto guadagni territoriali nella sua principale direzione d'attacco sulla città ucraina di Pokrovsk.**

16:20 Il vice ministro degli Esteri russo: la dottrina nucleare verrà rivista a causa delle "tattiche di escalation dei nostri avversari occidentali"La Russia intende rivedere la sua già annunciata dottrina nucleare. Il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha informato l'agenzia di stampa statale TASS che il lavoro è in corso e c'è una chiara intenzione di apportare modifiche. L'azione è apparentemente legata alle tattiche di escalation dei nemici occidentali della Russia in relazione al conflitto ucraino. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in un'intervista che l'Occidente "sta oltrepassando i limiti" e la Russia prenderà i passi necessari per proteggere i propri interessi. Gli Stati Uniti e i loro alleati sostengono che la situazione in Ucraina è un caso di aggressione russa e che il governo di Kyiv sta ricevendo supporto nella sua difesa. Finora, la dottrina nucleare della Russia prevede l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.**

15:21 Zelensky preme per il sostegno occidentale per colpire più a fondo in RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente sollecitato l'approvazione occidentale per utilizzare armi per colpire più a fondo nel territorio russo, dopo i recenti attacchi aerei russi. Per proteggere e difendere completamente le aree urbane ucraine, è necessario un ulteriore sostegno, spiega Zelensky su Telegram. Ciò include il consenso per "colpire a lungo raggio sui siti di lancio dei missili russi, la distruzione delle linee di rifornimento militari russi e i lanci congiunti di missili e droni". Zelensky sottolinea che la Russia ha utilizzato 160 missili, 780 bombe guidate o aeree e 400 droni armati contro l'Ucraina solo lo scorso settimana.**

15:03 L'Aviazione Ucraina Abbattuta 8 dei 11 Droni IranianiL'Aviazione Ucraina rivendica di aver abbattuto 24 droni russi. Le forze russe hanno lanciato un attacco utilizzando un missile balistico del tipo Iskander-M dalla regione di Kursk e 11 droni iraniani Shahed-131/136 dalla penisola di Crimea, nel capo Chauda, verso i bersagli in Ucraina. Secondo l'Aviazione Ucraina, otto di questi sono stati abbattuti. I principali bersagli erano le regioni ucraine di Mykolaiv e Sumy.

14:45 Kharkiv Soffre 28 Vittime in Attacco Aereo RussoLa città di Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina ha subito un altro attacco aereo dalle forze russe, secondo le autorità locali. Una raffica di missili ha ferito 28 persone, riferisce il sindaco Ihor Terechow. Tra i feriti c'è anche un bambino di sei anni, secondo il governatore dell'Oblast di Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv è la seconda città più grande dell'Ucraina. Negli ultimi giorni ci sono state numerose vittime e morti nella città a causa degli attacchi aerei russi.

14:29 I Paesi UE Importano Più Gas dalla Russia che dagli USAPer la prima volta in quasi due anni, i paesi dell'UE hanno importato più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti in un trimestre. I dati del think tank con sede a Bruxelles, Bruegel, mostrano che l'UE ha importato circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia e 12,3 miliardi di metri cubi dagli Stati Uniti tra aprile e giugno. Anche se le forniture dalla Russia sono leggermente diminuite rispetto al primo trimestre del 2024, quelle dagli Stati Uniti sono diminuite in modo più significativo. I media riportano questi dati. La Norvegia rimane il principale fornitore di gas dell'UE, con 23,9 miliardi di metri cubi nel secondo trimestre. Prima del suo invado dell'Ucraina all'inizio del 2022, la Russia deteneva questa posizione, ma molti paesi dell'UE hanno ridotto le loro importazioni dal paese dopo. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico Tedesco, la Germania non importa più gas da lì. La Russia è salita al secondo posto nella classifica dei fornitori, appena davanti agli Stati Uniti. I paesi destinatari non sono specificati nei dati.

14:10 Spegnimento dell'Incendio alla Raffineria di Olio di MoscaL'incendio alla raffineria di olio di Mosca causato da un attacco con droni ucraini (vedi voce 08:01) è stato spento, secondo un rapporto dei media citato dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che diversi frammenti di droni hanno colpito l'impianto e hanno appiccato il fuoco in una "zona tecnica separata". L'esercito ucraino ha apparentemente attaccato centrali elettriche sul territorio russo con numerosi droni, secondo fonti russe.

13:36 Mosca Vede gli USA Come Complici nel ConflittoIl portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto alla televisione russa che gli Stati Uniti sono già heavily involved in the conflict through their weapon supplies to Ukraine, and that relations between Moscow and Washington are at their worst in decades. Officially, Peskov maintained the position that Russia has no preference in the US presidential race between Trump and Democratic candidate Kamala Harris. While Ukraine receives military aid from various Western nations, it's not enough to significantly alter the military situation. All of Moscow's demands for an end to the war essentially amount to Ukraine's surrender.

13:19 Russia: Avanzata nell'Ucraina Orientale – Due Villaggi PresiLe forze russe hannopreso il controllo di due insediamenti nell'Ucraina orientale, secondo il ministero della Difesa russo. Le agenzie di stampa statali hanno riferito che Ptytsche e Vuhledar sono ora sotto il controllo russo, anche se queste affermazioni non possono essere confermate in modo indipendente. Le truppe russe hanno fatto progressi lungo il fronte orientale, segnalando regolarmente avanzamenti territoriali.

12:48 Ucraina: Le Truppe Russe Attaccano un Convoglio di GranoLe autorità ucraine dicono che le truppe russe hanno attaccato un convoglio di camion cargo che trasportavano grano vicino a Sumy (vedi voce 11:04). I camion viaggiavano tra Sumy e Kharkiv quando sono stati colpiti dai missili, ha riferito l'ufficio del procuratore locale. Un autista di 23 anni è morto, un camion ha preso fuoco e altri 20 sono stati danneggiati. Inizialmente, l'aviazione ucraina aveva parlato in generale di un attacco ai logistica nel settore agricolo.

12:15 La Fornitura di Energia Elettrica e Gas del Regione di Tver Rimane Intatta Dopo l'AttaccoIl governatore della regione russa di Tver, Igor Rudenya, dice che la fornitura di energia elettrica e gas è intatta despite a Ukrainian drone attack. I bersagli nella oblast' nord-ovest di Mosca sono stati colpiti dalle forze ucraine.

11:50 Turisti della Guerra e Ricerca dell'Avventura: il Turismo di Guerra in Ucraina CresceIn Ucraina, i missili possono colpire in qualsiasi momento del giorno o della notte, ovunque. Nonostante la guerra in corso e i suoi rischi, Dmytro Nikiforov offre tour guidati attraverso i campi di battaglia dell'Ucraina. Prima della guerra, lavorava come avvocato. Ora, organizza "tours di guerra" a Kyiv e nella regione di Kyiv, compresi Bucha e Irpin. Nikiforov vede il suo lavoro come più di un progetto commerciale, cercando di attirare l'attenzione globale sulla guerra. I partecipanti sono motivati da un senso di avventura, sperando di testimoniare la cruda realtà della guerra e di comprendere meglio ciò che sta accadendo.

11:22 Zelenskyy: La Russia Lancia Più di 780 Bombe Guidate in Ucraina in una SettimanaGli ucraini hanno il diritto di utilizzare tutte le misure essenziali per porre fine al terrore russo, come dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un post. Nella scorsa settimana, la Russia ha lanciato più di 160 missili, circa 780 bombe guidate e circa 400 veicoli aerei senza equipaggio di vari tipi in Ucraina.

11:04 Ucraina: Un Morto e Quattro Feriti nell'Attacco a Sumy Un civile è morto e altri quattro sono rimasti feriti a causa del fuoco dell'artiglieria russa nella regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, secondo fonti ucraine. Nel corso della notte e questa mattina, i russi hanno condotto 18 attacchi contro aree di frontiera e insediamenti nella regione di Sumy, con 47 esplosioni registrate. La regione di Sumy confina con l'Oblast' di Kursk in Russia, dove migliaia di truppe ucraine sono entrate l'8 agosto.

10:28 Comandante delle Forze Armate Ucraine: Situazione sul Fronte Orientale è Difficile La situazione sul fronte orientale è impegnativa, secondo il Comandante in Capo delle Forze Armate Ucraine, Oleksandr Syrskyi. "La situazione è difficile nella direzione dell'attacco principale del nemico. Tuttavia, tutte le decisioni necessarie vengono prese a tutti i livelli senza indugio", ha detto il Capo dell'Esercito Syrskyi su Telegram. Ha trascorso diversi giorni questa settimana vicino alla città di Pokrovsk sul fronte orientale. La lotta lì è "estremamente intensa". Non ha rivelato il luogo esatto dell'offensiva russa, ma lui e il Presidente Volodymyr Zelensky hanno entrambi dichiarato che le forze russe hanno preso di mira la città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Oblast' di Donetsk.

09:59 ISW: Soldati Russi Mancano di Personale ed Equipaggiamento in Ucraina "I rapporti suggeriscono che le forze russe non sono in grado di impegnarsi in combattimenti a pieno titolo in Ucraina a causa della mancanza di personale e equipaggiamento", scrive l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. Questo è il risultato della politica di guerra inefficace del Cremlino. L'ISW menziona, tra le altre cose, un rapporto di un soldato mobilitato russo e blogger militare. Lo scorso agosto, ha scritto su Telegram che il governo russo non era riuscito a stabilire un sistema di mobilitazione coerente per sostituire le perdite nella forza lavoro e aumentare le riserve.

09:21 Ucraina Annuncia Nuovi Dati sulle Perdite di Soldati Russi Lo Stato Maggiore ucraino ha rilasciato nuovi dati sulle perdite di soldati russi in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 616.300 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.340. Il rapporto di Kyiv segnala anche la distruzione di dieci carri armati, 22 sistemi d'artiglieria e 36 droni. Dal'inizio dell'invasione su larga scala, la Russia ha perso un totale di 8.592 carri armati, 17.636 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.507 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali forniscono anche figure più basse, che sono probabilmente valori minimi.

09:00 Russia: 158 Droni Ucraini Abbattuti La difesa aerea russa ha apparentemente intercettato e distrutto un totale di 158 droni ucraini, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo a Mosca (vedere gli aggiornamenti alle 07:03 e alle 03:45). L'esercito ucraino ha lanciato un attacco su larga scala con i droni, prendendo di mira principalmente centrali elettriche e raffinerie a Mosca e Tver, che si trova a nord.

08:32 DeepState: Russi Avanzano Further nella Regione di Donetsk Le forze russe sembrano avanzare ulteriormente nella regione orientale ucraina di Donetsk, secondo gli analisti del canale DeepState, associato all'esercito ucraino. I russi hanno apparentemente conquistato Paraskowijiwka nella regione di Donetsk e fatto progressi in tre altri insediamenti: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Sindaco di Mosca: Incendio in una Raffineria di Petrolio dopo l'Attacco dei Droni Un incendio è divampato in una raffineria di petrolio a Mosca, secondo il sindaco della città, Sergei Sobyanin. Ha attribuito l'incidente a un precedente attacco dei droni ucraini. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

07:28 Villaggi Fantasma: Regione di Frontiera Ucraina Progressivamente Desertificata La guerra ha raggiunto quasi ogni angolo della regione di frontiera tra Russia e Ucraina negli ultimi anni. Mentre l'esercito ucraino è stato vittorioso nell'avanzare appena oltre il confine russo, non ci sono quasi più villaggi abitati sul lato ucraino.

07:03 Russia: Sventata 'Massiccia' Attacco di Droni La Russia sostiene di aver respinto 'massicci' attacchi di droni contro i suoi territori occidentali e un attacco alla sua capitale, Mosca. Il governatore della regione confinante di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha annunciato su Telegram che i loro difensori avevano respinto un attacco di droni di grandi dimensioni sul territorio della regione. Più di 26 droni sono stati "identificati e distrutti" dalle forze armate russe.

06:23 Russia: Altro Attacco di Droni a una Centrale Elettrica Una centrale elettrica a Kaschirskaja, un distretto nella regione di Mosca, è stata apparentemente attaccata da droni ucraini, secondo il capo del distretto, Mikhail Shuvalov, su Telegram. Non sono state segnalate feriti e non sono stati segnalati danni o incendi. In precedenza sono stati segnalati attacchi alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver a nord-ovest di Mosca.

05:40 Esplosioni Vicino alla Centrale Elettrica di Tver Sono state udite forti esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver a nord-ovest di Mosca, secondo i resoconti di diversi canali Telegram russi. La centrale è uno dei più grandi generatori di energia centrale della Russia. In precedenza, il governatore della regione ha segnalato la distruzione di cinque droni lanciati dall'Ucraina, senza segnalare feriti e con i servizi di emergenza sul posto.

04:54 Ziemiak: La Germania deve prestare più attenzione alla PoloniaIl politico tedesco Paul Ziemiak del partito CDU ha suggerito che il governo tedesco dovrebbe concentrarsi di più sul rafforzare i legami con la Polonia. Ha dichiarato che non è la forte Germania che spaventa i polacchi oggi, ma piuttosto quella debole. Ziemiak ha espresso che la Polonia si sente trascurata, specialmente in politica di difesa. La Germania ha aumentato il supporto per l'Ucraina solo dopo essere stata pressata dai paesi vicini.

03:45 Russia: Abbattuti più droniStando a fonti russe, il sistema di difesa aerea ha intercettato almeno cinque droni sulla regione di Mosca. Più di venti droni sono stati apparentemente abbattuti nella regione di Bryansk nel sud-ovest della Russia, più di dieci nella regione di Voronezh e alcuni nelle regioni di Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. Le autorità locali hanno confermato questo attraverso i loro account Telegram. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

02:39 Russia: Attacco di droni su Mosca evitatoIl sindaco di Mosca Sergei Sobjanin ha annunciato che la difesa aerea russa ha abbattuto con successo un drone diretto verso Mosca. I rapporti preliminari suggeriscono che non ci sono state conseguenze dannose a causa dell'attacco del drone.

01:39 Paesi Bassi invieranno 28 veicoli corazzati ad AmsterdamI Paesi Bassi hanno deciso di inviare 28 veicoli corazzati anfibi del tipo Viking Bandvagn S10 all'Ucraina, secondo il ministro della Difesa Ruben Brekelmans. Ha rivelato che i soldati ucraini sono stati addestrati dal Corpo dei Marines olandesi per utilizzare questi veicoli. Il Viking Bandvagn S10 pesa circa 11 tonnellate e ha cingoli in gomma che possono attraversare vari tipi di terreno, compreso l'acqua. Il ministro ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di aiuto urgente nella sua battaglia contro l'aggressore russo e che il sostegno dei Paesi Bassi continua a tenere la Russia a bada. Tuttavia, non ha specificato la data di consegna.

00:35 Hodges critica la politica dell'Ucraina di BidenIl generale statunitense dimissionario Ben Hodges ha criticato l'approccio dell'Occidente verso l'Ucraina, che include il divieto per l'Ucraina di attaccare la Russia. Hodges ha espresso che l'Occidente manca di un obiettivo chiaro. La recente spinta di Kyiv per sollevare il divieto di attacchi invadendo la regione russa di Kursk non ha cambiato la posizione della Casa Bianca. Hodges ha dichiarato che questa politica beneficia inconsapevolmente gli aeroporti russi più dell'Ucraina.

23:25 Zelensky preme sui partner per i permessi di attaccoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta chiedendo ai suoi alleati di autorizzare gli attacchi contro la Russia. Ha dichiarato che liberare il cielo ucraino dai missili russi è un passo cruciale per spingere la Russia verso la fine della guerra e la negoziazione della pace. Zelensky ha richiesto sia il permesso che le armi per le capacità a lungo raggio e munizioni. Non ha fornito dettagli specifici, ma ha dichiarato che i suoi rappresentanti hanno condiviso i dettagli necessari con gli alleati dell'Ucraina. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha detto a CNN che gli aeroporti russi che attaccano le città ucraine sono alla portata delle armi a lungo raggio.

22:15 Estonia e Lettonia commemorano il ritiro delle truppe russe dopo 30 anniL'Estonia e la Lettonia hanno celebrato il 30º anniversario della partenza delle truppe russe da entrambi i paesi. Occupati dall'Armata Rossa sovietica per più di cinquant'anni, le ultime truppe russe si sono ritirate l'31 agosto 1994. Il presidente Alar Karis (Estonia) e il presidente Edgars Rinkēvičs (Lettonia) hanno sottolineato l'importanza storica, politica e legale degli eventi. Hanno riconosciuto che senza il ritiro, né l'indipendenza completa né l'adesione all'UE e alla NATO nel 2004 sarebbero state possibili. Oggi, gli stati baltici sono forti sostenitori dell'Ucraina nel suo conflitto contro la Russia. Le preoccupazioni di diventare il prossimo obiettivo della Russia sono cresciute da quando è iniziata la guerra.

21:03 Campione del mondo di kickboxing ucraino ucciso in azioneIl campione del mondo di kickboxing ucraino Roman Holovatiuk, di 28 anni, è morto durante i combattimenti in Ucraina. Il Comitato per la gioventù e lo sport ha confermato la sua morte. Nato a Kamianets-Podilskyi, Holovatiuk si è fatto notare come atleta di livello mondiale a 22 anni, vincendo una medaglia ai World Games del 2017 in Polonia. In seguito è diventato Maestro dello Sport nel kickboxing WAKO, finalista dei World Games, campione del mondo, vincitore di multiple World e European Cup e multiple campione ucraino. Dopo l'invasione della Russia nel febbraio 2022, Holovatiuk si è volontariamente unito all'esercito.

