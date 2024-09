- Oltre la metà degli adolescenti si sottopone a cure ortodontiche.

Crescendo, i dispositivi ortodontici sono un fenomeno comune tra molti giovani, soprattutto tra coloro che sono assicurati dalla Barmer assicurazione sanitaria nella Turingia. Secondo il rapporto odontoiatrico dell'azienda, circa il 56,5% di questi minori ha bisogno di trattamento ortodontico a causa di disallineamenti dentali e della mascella, una percentuale più alta rispetto a molti altri stati federali, superata solo dalla Baviera e dal Baden-Württemberg.

I dati sono stati raccolti in un decennio, dal 2013 al 2022, utilizzando informazioni su oltre 50.000 bambini di otto anni in tutta la Germania, tra cui circa 1.200 dalla Turingia. L'analisi ha rivelato che le ragazze hanno maggiori probabilità di necessitare di trattamento ortodontico rispetto ai ragazzi. Nella Turingia, ciò si traduce in quasi il 61% delle ragazze e il 50% dei ragazzi che necessitano di trattamento per denti storti e disallineamenti della mascella.

Variazioni locali

Ci sono anche variazioni all'interno della Turingia stessa. Ad esempio, la città di Jena ha una percentuale più alta di adolescenti in trattamento, quasi il 59%, rispetto al distretto di Nordhausen, circa il 51%. La responsabile dell'ufficio statale della Barmer, Birgit Dziuk, suggerisce che queste discrepanze non possono essere spiegate solo da anomalie della mascella e disallineamenti dei denti. Lei sospetta che i medici possano avere opinioni diverse sulla necessità del trattamento e che possa esserci un collegamento tra offerta e domanda.

Secondo i dati dell'Associazione dei Dentisti, ci sono 49 pratiche ortodontiche e 53 ortodontisti specializzati in ortodonzia nella Turingia. Le città con il maggior numero di pratiche ortodontiche sono Erfurt (7), Gera (6) e Jena (4). In modo interessante, l'unico comune senza una pratica ortodontica è Sonneberg.

