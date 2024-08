Oltre due terzi delle 136 bevande destinate ai bambini superano i limiti di zucchero raccomandati.

Secondo uno studio condotto dal gruppo consumatori Foodwatch, molti bevande commercializzate per i bambini sono cariche di quantità eccessive di zucchero. Su 136 di queste bevande analizzate, 117 (86%) ne contenevano più di 5 grammi per 100 millilitri. Nel Regno Unito, queste bevande zuccherine sarebbero soggette a una cosiddetta "tassa sullo zucchero". Ora, Foodwatch sta promuovendo una politica simile in Germania.

I ricercatori hanno esaminato vari tipi di bevande dei primi cinque supermercati, il cui packaging è attraente per i bambini e i giovani adulti. Ciò includeva bevande con personaggi dei cartoni animati, stampe di animali o design alla moda come tè freddi o energy drink. Anche le bustine da bere e le piccole bottiglie con le cannuccie sono state incluse nell'analisi. Lo studio ha coperto bibite gassate, succhi di frutta, energy drink, acqua minerale e tè freddi.

In media, queste bevande contenevano il 7,8% di zucchero, che equivale a circa sei e mezzo di cubetti di zucchero in un bicchiere da 250 millilitri, secondo Foodwatch. Solo quattro dei prodotti analizzati avrebbero ottenuto un punteggio verde Nutriscore (A o B), mentre il 25% sarebbe stato valutato giallo (C) e addirittura il 74% avrebbe ricevuto un punteggio arancione o rosso (D o E).

La bevanda con il contenuto di zucchero più elevato era un energy drink, che ne conteneva 15,6 grammi per 100 millilitri. Una lattina di questa bevanda supererebbe apparentemente il fabbisogno giornaliero di zucchero di un bambino o un giovane adulto di tre volte, secondo Foodwatch.

"Il consumo di bevande zuccherine da parte di bambini e giovani è un fattore di rischio significativo per l'obesità, il diabete e le malattie cardiache", ha dichiarato Berthold Koletzko della clinica pediatricrica dell'Università di Monaco, come riportato da Foodwatch. Pertanto, ritengono che siano urgentemente necessarie misure efficaci per ridurre il consumo di bevande dolci.



