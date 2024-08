- Oltre due milioni di persone hanno partecipato alla celebrazione di Hannover Maschsee.

Più di 2,15 milioni di visitatori hanno affollato il Maschsee Festival di Hannover quest'anno, come dichiarato dagli organizzatori durante la chiusura dell'evento, esprimendo soddisfazione per l'alta affluenza. Al contrario dell'anno precedente, quando solo 1,7 milioni di persone hanno partecipato al Maschsee nel centro della città. Quest'anno, le piogge persistenti del 2023 hanno un po' rovinato l'umore di molte persone, ma il sole generoso per circa 7,5 ore al giorno ha reso l'atmosfera più estiva.

Per diciannove giorni consecutivi, si sono tenuti concerti, spettacoli e discussioni lungo il lungolago. Diversi punti di ristoro hanno offerto specialità della Siria, del Messico, dell'Irlanda e di molti altri paesi. Uno spettacolo di droni è stata una nuova aggiunta sopra l'acqua. Secondo gli organizzatori, i giorni con il maggior numero di visitatori sono stati i primi due sabati, con 220.000 e 230.000 presenze ciascuno.

La polizia ha incontrato pochi problemi, concentrandosi principalmente su piccoli infortuni e furti. "Con un aumento delle presenze rispetto all'anno scorso, ci siamo occupati principalmente di piccoli infortuni e furti. In generale, siamo soddisfatti dell'esito", ha dichiarato un rappresentante della polizia. Il prossimo Maschsee Festival è previsto per l'anno prossimo a partire dal 30 luglio.

Nonostante la posizione del Festival a Hannover, specificamente al Maschsee, nel land della Bassa Sassonia, le abbondanti piogge del 2023 non hanno scoraggiato un gran numero di partecipanti. Il prossimo Maschsee Festival tornerà nella Bassa Sassonia, segnando un altro anno di festeggiamenti nello stato.

Leggi anche: